Juicio por jurados en Lago Puelo: «Intentaron matar para asegurar su impunidad»

En una jornada marcada por la intensidad emocional, comenzó en el juicio por jurados contra tres jóvenes acusados de un violento raid delictivo ocurrido en marzo de 2024. La Fiscalía inició su discurso de apertura con el audio de un oficial de policía pidiendo auxilio tras ser atacado a balazos. «Desesperado, nervioso y asustado», así describió el fiscal Nicolás Vasiliev al policía que, según la acusación, pudo morir a manos de los imputados.

Una noche de llovizna y terror en Las Golondrinas

El relato fiscal reconstruyó paso a paso lo sucedido la noche del 8 de marzo de 2024, alrededor de las 21:30 horas. Según la acusación, Ángel David Cifuentes (20), Franco Agustín Verón (21) y Lucas Geminiani Lozada (23) se pusieron de acuerdo para salir a robar a bordo de un Chevrolet Corsa, llevando consigo un revólver calibre .22.

Su primer objetivo fue la casa de una vecina en el paraje Las Golondrinas. Allí, tras «pispear» la vivienda y apagar las luces del auto, descendieron con claras intenciones de robo. Sin embargo, los gritos de la propietaria, quien advirtió que llamaría a la policía, los obligaron a huir del lugar antes de ingresar.

Los disparos contra el policía

La huida los cruzó con el Oficial Inspector, quien acudía al llamado de auxilio en su camioneta particular. Al encontrarse de frente, el policía les dio la voz de alto, pero la respuesta fue un ataque inesperado: el conductor del Corsa dio marcha atrás para posicionar el auto de costado y permitir que, desde el asiento trasero, Geminiani Lozada efectuara dos disparos contra el uniformado.

Los proyectiles pasaron a escasos 50 centímetros del oficial, impactando en el faro y el neumático de su camioneta. En ese momento comenzó una persecución que terminó con el vuelco del policía en una zanja, mientras los acusados se descartaban del arma y continuaban su escape.

Maniobras para eludir a la justicia

La fiscalía destacó la audacia de los imputados para intentar confundir a los investigadores. Tras el enfrentamiento, y con una de sus ruedas dañada por los disparos defensivos que alcanzó a realizar el policía, los jóvenes se detuvieron en el cruce de las Rutas 40 y 45. Allí cambiaron el neumático y subieron al auto a un hombre que hacía dedo, con el único fin de que la policía —que buscaba a tres personas— viera ahora a cuatro ocupantes en el vehículo.

Finalmente, gracias a un operativo cerrojo, los tres fueron detenidos cerca de una escuela en Cerro Radal.

Las pruebas y el pedido de condena

Para la fiscalía, este hecho no es una «simple travesura de jóvenes», sino un episodio de extrema gravedad. Los cargos son contundentes: tentativa de robo y tentativa de homicidio, agravado por ser la víctima un policía y por haber intentado matar para lograr la impunidad (lo que legalmente se conoce como criminis causa).

El fiscal aseguró al jurado que probará la culpabilidad mediante:

• Pericias científicas: Se hallaron restos de pólvora en la mano de Geminiani Lozada y se confirmó que el proyectil sacado de la camioneta del policía salió del arma descartada por los acusados.

Testimonios clave: Incluyendo a las víctimas y al propio hombre que subieron al auto mientras huían.

Tecnología: Imágenes de drones y análisis de comunicaciones que ubican a los sospechosos en el lugar del hecho.

«Ustedes deberán decidir», concluyó la fiscalía dirigiéndose a los ciudadanos del jurado, subrayando que los acusados «se movieron en bloque» con un plan criminal que puso en riesgo vidas inocentes para asegurar su escape. El debate continuará en los próximos días con la declaración de los testigos y la exhibición de las evidencias forenses.

La controversia con la defensa

El nudo de la discusión en el debate estará centrado en dos momentos, si intentaron robar con un arma y si le dispararon a un policía con intención de matarlo para seguir huyendo. La defensa procurará instalar la duda sobre cada uno de los hechos. En primer lugar, sostendrá que no hay pruebas de que hubieran querido robar y que no dispararon contra el policía, ni tampoco estaban huyendo.

El jurado, luego de escuchar y ver toda la prueba deberá decidir si hay elementos suficientes para considerar a los imputados culpables de los delitos por los que los llevó a juicio la Fiscalía y si se aplican o no las agravantes que propone la acusación.