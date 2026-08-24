Juicio abreviado: 5 años de prisión por robos en Lago Puelo

La Fiscalía, representada por el fiscal Nicolás Vasiliev, cerró con un acuerdo de juicio abreviado, el proceso penal tras la aceptación de responsabilidad de los acusados. El acuerdo permitió resolver de manera unificada dos investigaciones seguidas contra Tiago Antú Roldán.

La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal permitió reconstruir y probar el asalto nocturno a un local comercial, ocurrido en la madrugada del 22 de mayo de 2024, cerca de las 00:10 horas, en un comercio del rubro avícola sobre la Ruta Provincial 16. En esa oportunidad, los tres imputados actuaron de manera conjunta y coordinada. Mientras Tiago Antú Roldán y otro sujeto rompieron el cristal del comercio para sustraer mercadería (abundantes cortes cárnicos, bebidas alcohólicas, dinero en efectivo y aparatos electrónicos), una joven cumplió el rol de vigilar la zona («campana») bajo unos árboles cercanos.

Gracias al aviso de un vecino y a la rápida intervención policial, los tres sospechosos fueron interceptados a los pocos minutos en las inmediaciones de la rotonda de ingreso a Lago Puelo con todos los elementos sustraídos, por lo que el caso fue calificado como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.

El segundo de los hechos consistió en el robo a una vivienda en construcción, ocurrido el 14 de agosto de 2024 en el Paraje Maderera. En este caso, el único responsable fue Tiago Antú Roldán, quien ingresó a la propiedad tras romper el vidrio de una ventana trasera para apoderarse de una bomba de agua presurizadora, tomacorrientes, focos de luz y herramientas de mano.

La víctima de este hecho participó de la audiencia asistida por Verónica Argel del SAVD.

El conjunto de pruebas recolectadas resultó determinante para que los imputados admitieran su culpabilidad y se firmara el acuerdo:

Condena y resolución penal

Tiago Antú Roldán (20 años): Fue condenado a 5 años de prisión de efectivo cumplimiento como autor del delito de robo simple en concurso real con el delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda en grado de tentativa.