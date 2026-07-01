Joven futbolista hoyense fue convocado por un club italiano y busca cumplir este gran sueño con el acompañamiento de la gente

El joven futbolista hoyense, de 17 años, fue convocado para realizar una prueba futbolística en el club Italiano ASD Digiesse Praiatortora, una puerta que le abre la posibilidad al futbol profesional, oportunidad única de cumplir un gran sueño como deportista y embajador de su pueblo y la Patagonia Argentina. La prueba se llevará a cabo durante el mes de agosto en la ciudad de Praia a Mare.

Alli Francisco buscara poner a prueba ante los ojos del futbol grande, sus condiciones dentro de la cancha de la institución italiana.Para poder concretar el viaje , su familia necesita recaudar fondos para afrontar los gastos del traslado y la estadia inicial, ya que de ser seleccionado será el club el que se hará cargo de su estadía en Italia.

Francisco es un hijo de una reconocida familia de la localidad de El Hoyo-Chubut, su papá Oliverio Godoy y mamá Rocha Victoria Elena, lo acompañan en este gran desafío, que para concretarlo les demanda una inversión económica importante, por eso impulsan una serie de actividades para recaudar fondos , como una venta de empanadas y rifa solidaria, y pedir la colaboración voluntaria, quienes deseen sumarse pueden hacerlo aportando al alias: panchito.godoy / Titular: Rocha Victoria Elena.

El joven, Francisco “Panchito” dio sus primeros pasos futbolísticos en Defensores de Lago Puelo, Francisco, categoría 2008, se desempeña como defensor central. Con su metro noventa de altura y su presencia física, se destaca jugando de 2 y de 6.

También formó parte de las divisiones inferiores del Club San Telmo de Buenos Aires y actualmente defiende los colores de Torino de El Bolsón.

Además, no estará solo en esta experiencia, ya que viajará junto a un grupo de jóvenes futbolistas de distintos puntos de la región, entre ellos chicos de Trevelin, Bariloche y El Bolsón.