Joven de Lago Puelo fue víctima de una feroz golpiza ocurrida en una vivienda del Barrio Isla Sur

Florencia Gutiérrez, tiene 19 años, vive en Lago Puelo, y denunció haber sido víctima de una brutal golpiza, protagonizada por al menos 4 mujeres. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 03 horas de la madrugada en una vivienda de Barrio Isla Sur.

Flor, en diálogo con este medio narró lo vivido, en ese marco detalló que además de golpes recibió un botellazo en la cabeza, producto de la agresión indicó que perdió el conocimiento (sufrió un desmayo), cuando fue recuperándose la llevaban arrastrando de los brazos y la dejaron a la altura del puente. “Cuando me sacaban del lugar a la rastra, escuchaba que las agresoras venían detrás, gritándome que me iban a matar …” sostuvo.

Así mismo la joven, dijo que las cuatro personas que reconoció como agresoras, eran parte de su grupo de amistades, aunque al momento del hecho se sumaron dos que no sabe quiénes son.

Florencia, indicó que cree que la reacción violenta de estas personas, surge a raíz de que ella les manifestó que iba alejarse del grupo, luego de enterarse que habían sido participe del robo a un kiosco de la localidad. “No me aleje de mala manera, yo les manifesté que quería alejarme del grupo porque ya no era un buen grupo en el que yo quería participar “, dijo Flor.

También indicó que en el medio de la golpiza, le gritaban constantemente “Ahora no te puede defender tu mamá la milica, ahora estas sola, dale ahora hacete la mala con tu mamá… dale hija de milica, negra de M…”.

Cuando logró escapar, Florencia fue a pedir ayuda a la casa de un amigo, quien la acompañó hasta la comisaria en donde según lo manifestado por la joven, no actuaron de la forma que ella esperaba, al respecto señaló “Yo llegue al lugar con una adrenalina terrible, pidiendo ayuda. Me dijeron que a esa hora no me podían tomar la denuncia, y aparte en el estado de ebriedad en el que estas tampoco podemos … también parece que estas drogada. Yo estaba sangrando, me mandaron al hospital, no me quisieron acompañar… “.

Finalmente la denuncia fue radicada horas más tarde en la misma sede policial; y el lunes ante el Ministerio Publico Fiscal.

Una vez atendida en la guardia del hospital se le certificaron las lesiones visibles, en tanto el lunes le realizaron una placa del rostro en la que se le certificó fractura de tabique nasal. Ahora resta determinar si le quedó alguna secuela en la columna y/o cadera ya que presenta dolor y dificultad para caminar.