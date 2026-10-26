Iván Fernández traslado el dia del empleado municipal para generar un fin de semana XXL en Lago Puelo



El intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, dispuso trasladar al viernes 6 de noviembre el asueto por el Día del Empleado Municipal, que se conmemora el domingo 8, con el objetivo de aprovechar el feriado nacional del lunes 9 y generar un fin de semana extralargo de cuatro días. La medida busca favorecer el descanso de los trabajadores municipales y, al mismo tiempo, impulsar el movimiento turístico y la actividad económica de la localidad.

La decisión del Ejecutivo Municipal responde a una planificación estratégica que permite reorganizar una jornada de descanso ya establecida en el calendario municipal y convertirla en una oportunidad para el sector turístico de Lago Puelo.

En este sentido, el Día del Empleado Municipal, que tradicionalmente se celebra cada 8 de noviembre y que este año coincide con un domingo, será trasladado al viernes 6. De esta manera, el asueto municipal se sumará al feriado nacional extraordinario previsto para el lunes 9 de noviembre, con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Así, los trabajadores municipales alcanzados por la medida podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el viernes 6 hasta el lunes 9 de noviembre inclusive.

La iniciativa contempla un doble objetivo: reconocer la tarea cotidiana de los empleados municipales, permitiéndoles aprovechar un período de descanso más prolongado, y generar condiciones favorables para la llegada de visitantes durante un fin de semana XXL.

Desde el Ejecutivo Municipal señalaron que la reorganización del calendario busca acompañar a los sectores vinculados al turismo, especialmente la hotelería, la gastronomía, el comercio y los distintos servicios que forman parte de la actividad económica local.

De esta manera, el traslado del asueto no implica la creación de un nuevo feriado municipal, sino una modificación de su fecha para aprovechar el calendario nacional y extender el fin de semana largo.

La medida forma parte de una estrategia orientada a compatibilizar el reconocimiento a los trabajadores municipales con el aprovechamiento de oportunidades para promover la actividad turística y comercial de Lago Puelo y de la Comarca Andina