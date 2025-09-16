Iván Fernández recibió a la nueva cámara de turismo local CamTur Lago Puelo

El intendente municipal de Lago Puelo, Iván Fernández, recibió junto al Secretario de Turismo Sebastián Oliva, a la nueva Cámara de Turismo local, CamTur Lago Puelo.

El mandatario municipal los felicitó por su conformación con personalidad juridica y expresó, «para nosotros como gobierno local, es importante que la cámara de turismo esté en funcionamiento para trabajar en conjunto las políticas y los lineamientos turísticos a largo plazo, como también en lo cercano, de cara a la próxima temporada turística 2026».

«Definir las estratégicas de difusión, la participación en ferias o eventos turísticos relevantes con otros destinos turísticos importantes a nivel país, entre otras cosas, pero no hacerlo solos desde el municipio, y unir fuerzas con una cámara activa, es muy beneficioso para todos, principalmente para Lago Puelo, nuestro destino» subrayó Iván Fernández.

La presentación oficial de la nueva camara de turismo, CamTur Lago Puelo, se realizará este miércoles 17 en el Salón de la Independencia del Parque Nacional Lago Puelo a las 12:00 hs.