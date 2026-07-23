Iván Fernández participó de la firma de un convenio estratégico entre Chubut y Río Negro para fortalecer el sistema eléctrico de la Comarca Andina

El intendente de la Municipalidad de Lago Puelo, Iván Fernández, participó del acto de la firma del Convenio de Reconocimiento de Deuda, Compensación con Obra Estratégica y Plan de Pago, suscripto por el gobernador de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, y el gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck.

El acuerdo representa un paso trascendental para la región, ya que permitirá transformar parte de una deuda entre ambas provincias en una importante obra de infraestructura energética que fortalecerá el sistema eléctrico de toda la Comarca Andina.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 17 mil millones de pesos destinada a la ejecución de una obra estratégica que beneficiará directamente a las localidades de Lago Puelo, El Bolsón, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén y sus zonas de influencia, mejorando la calidad, seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico para miles de familias, instituciones, comercios y emprendimientos.

Durante la jornada, además de la firma del convenio, se realizó una presentación técnica en la que se expusieron los principales alcances del proyecto y su impacto en el desarrollo energético de la región. Posteriormente, ambos gobernadores destacaron la importancia del diálogo y del trabajo conjunto para concretar políticas públicas que generen soluciones y obras con beneficios concretos para la comunidad.