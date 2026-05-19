Iván Fernández felicita al Club Frontera por el triunfo, representando a Lago Puelo

Por primera vez en su historia, el Club Frontera de Lago Puelo se alzó con el título de campeón del Torneo Clausura de Fútbol de Primera División.

El elenco puelense superó a Independiente Deportivo de Esquel por 6 a 5 en la definición por penales, luego de haber empatado 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

“Felicito y saludo a todo el Club Frontera, en especial al equipo de Primera División, dirigido por Marcelo Jofré, que en su primer campeonato como director técnico logró este gran triunfo, dejando a Lago Puelo en lo más alto del fútbol de la región”, expresó el intendente Iván Fernández.