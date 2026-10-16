Irene Carrizo asumió al frente de Petrominera Chubut y será la primera mujer en presidir la empresa

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres acompañó la jura de la nueva titular de la empresa estatal, realizada en Comodoro Rivadavia. Durante el acto, destacó el rol estratégico de Petrominera para impulsar inversiones, sostener la producción y defender los puestos de trabajo en la Cuenca del Golfo San Jorge.



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó este viernes del acto de jura y asunción de Irene Carrizo como nueva presidenta de Petrominera Chubut Sociedad del Estado, realizado en la sede de la compañía provincial en Comodoro Rivadavia, luego de que la Legislatura aprobara por amplia mayoría el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para su designación.



La ceremonia contó con la presencia de los directores de Petrominera Leonardo Diz, Eduardo Obreque, Marcos Gallardo y Rubén Crespo, y del síndico Guillermo Hughes. También participaron el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila; el secretario general del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral Patagonia Austral, José Lludgar; el ministro de Hidrocarburos de la Provincia, Federico Ponce; los diputados provinciales Paulina Hogalde y Emanuel Fernández; y concejales de la ciudad.



Durante su intervención, Torres felicitó a Carrizo por convertirse en la primera mujer en presidir Petrominera desde su creación en 1989 y destacó su trayectoria y participación en las gestiones impulsadas para fortalecer la actividad hidrocarburífera de Chubut.



El mandatario puso especial énfasis en la necesidad de que los recursos naturales de la provincia sean reconocidos por su verdadero valor y que los beneficios de la actividad se traduzcan en empleo, infraestructura y mejores condiciones de vida para los chubutenses.



Torres: “Petrominera es la empresa de todos los chubutenses”



“Nosotros tenemos que poner en valor esa riqueza que genera esta provincia y que ese valor se vea reflejado también en el metro cuadrado de la gente. Petrominera es nuestra empresa, es la empresa de todos los chubutenses y tiene que tener un rol protagónico en todo lo que viene”, expresó Torres.



En ese marco, el Gobernador recordó las gestiones desarrolladas junto a los sindicatos y representantes del sector para mejorar las condiciones de comercialización del petróleo producido en Chubut, entre ellas la eliminación del denominado barril criollo.



Al respecto, destacó la participación de Carrizo y de los dirigentes sindicales en la elaboración de las herramientas que permitieron avanzar en ese objetivo, y vinculó esas decisiones con la recuperación de la actividad en la cuenca. “Pasamos de cuatro perforadores a más del doble gracias a que el petróleo chubutense se pague lo que el petróleo chubutense vale. Y tu rol, Irene, va a ser muy importante”, sostuvo el mandatario.



Asimismo, Torres remarcó la importancia de mantener una agenda de trabajo conjunta entre el Estado, las empresas y las organizaciones sindicales para sostener la producción y generar nuevas oportunidades de inversión. “Con Irene, con Loma, con José y con todos ustedes vamos a seguir peleando porque los recursos de Chubut se paguen lo que valen y que toda esa riqueza se vea reflejada en trabajo, infraestructura y desarrollo para nuestra provincia”, aseguró.



Inversiones y empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge



El Gobernador también se refirió a los desafíos que enfrenta la Cuenca del Golfo San Jorge. En ese sentido, sostuvo que las medidas adoptadas para mejorar la competitividad del sector y fortalecer la articulación entre los distintos actores permiten proyectar nuevas inversiones y defender los puestos de trabajo.



“Hay un equipo que tiene lo que hay que tener para sacar esta cuenca adelante”, afirmó Torres, y agregó que, pese a las dificultades del contexto, “esta cuenca va a demostrar que, por más madura que sea, las inversiones llegan, el trabajo se sostiene y la producción crece”.



El mandatario expresó además su confianza en la nueva presidenta y ratificó que Petrominera tendrá una participación central en las políticas destinadas a fortalecer la actividad energética y productiva de la provincia.



Carrizo: “Mi prioridad es sostener la producción y defender cada puesto de trabajo”



Al asumir la presidencia de Petrominera, Carrizo agradeció la confianza del Ejecutivo provincial y el respaldo de la Legislatura, así como el acompañamiento de los representantes de los trabajadores petroleros.



La nueva titular de la empresa estatal destacó especialmente el significado de convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo desde la creación de Petrominera en 1989. “En una de las industrias donde las decisiones durante décadas las tomaron hombres, este paso no es un logro individual. Las mujeres no ocupamos un espacio testimonial, ya no más”, expresó.



Carrizo recordó sus orígenes en Río Turbio y su vinculación con las comunidades que dependen de la actividad extractiva, y sostuvo que su gestión tendrá como eje central la defensa del trabajo y el desarrollo de la provincia.



“La Cuenca del Golfo San Jorge atraviesa un momento decisivo y ello nos exige madurez política, unidad e inteligencia estratégica. Mi prioridad es sostener la producción, respaldar a las empresas y servicios locales y defender cada puesto de trabajo”, aseguró.



La flamante presidenta también destacó el papel social que cumple Petrominera en distintas localidades del interior provincial, a través de la provisión de combustibles y otros servicios esenciales. “Cuando llega una garrafa, cuando llega combustible al interior, Petrominera no está vendiendo un servicio. Está garantizando que una escuela abrigue, que un hospital funcione y que un pueblo no quede aislado en el invierno”, remarcó.



Finalmente, afirmó que asumirá la conducción de la compañía con el objetivo de consolidarla como una herramienta para generar nuevas oportunidades productivas y laborales en Chubut.



El acompañamiento de los trabajadores petroleros



Durante la ceremonia también tomó la palabra el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, quien agradeció al Gobernador y a los legisladores que acompañaron la designación de Carrizo.



El dirigente sindical valoró especialmente que, por primera vez, una mujer asuma la presidencia de la compañía estatal y destacó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para afrontar los desafíos del sector.



Ávila recordó las dificultades que atravesó la actividad petrolera durante los últimos años y ratificó el compromiso de su organización con la recuperación de la producción y la defensa de los puestos de trabajo.



Por su parte, el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar, expresó su respaldo a la nueva presidenta y puso en valor las gestiones desarrolladas para sostener el empleo en un contexto complejo para la industria.



“Cuando vienen los tiempos difíciles, ahí realmente se marca la diferencia”, señaló el dirigente, quien destacó el esfuerzo realizado para preservar las fuentes laborales y comprometió el acompañamiento de su organización a la nueva conducción de Petrominera.