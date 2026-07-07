Investigan presunto caso de corrupcion y explotación sexual de niñas en Gobernador Costa

La Fiscalía realiza siete allanamientos en busca que información para corroborar o desestimar la sospecha de un presunto caso de corrupción y explotación sexual de niñas. El procurador de fiscalía, Ismael Cerda, viajó a Gobernador Costa para agilizar la tramitación de los allanamientos que requirió y fueron autorizados por un juez penal.

Los allanamientos se realizan para secuestrar diversos elementos que permitan vinculados a las conductas que podrían implicar responsabilidad penal. La investigación involucra a varios hombres adultos, quienes presuntamente entregaban dinero, víveres y celulares a niñas en situación de vulnerabilidad. El pedido destaca la extrema vulnerabilidad de las niñas y la omisión de protección efectiva por parte de sus tutores legales. Finalmente, la solicitud se fundamenta en la violación de una prohibición de acercamiento y en informes que alertan sobre indicadores indirectos de victimización en las niñas.

Por el momento no hay ninguna persona imputada.