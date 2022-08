Investigan hecho de violencia en Lago Puelo: Para el comisario de Lago Puelo no hubo falencia en el accionar policial que atendió a joven agredida

El comisario Mauricio Acosta aseguró que el personal policial que estaba de guardia durante la madrugada del sábado, no se negó a tomarle la denuncia a joven agredida en una vivienda de Barrio Isla Sur, afirmando que fue la ciudadana la que se negó en ese momento a hacerla; aunque ese mismo día por la tarde terminó radicándola. En el marco de las actuaciones se dio intervención a la fiscalía y solicitó orden de prohibición de acercamiento hacia dos mujeres sindicadas como agresoras.

Según explicó, “el sábado a la madrugada, entre las 03 y 03:30hs, esta ciudadana se hizo presente en esta dependencia manifestando que había sido agredida en un domicilio, que ella misma conocía y en el que se encontraba junto con otras personas, sindicando a otras dos femeninas y otras personas que no logró identificar en ese momento”.

A esto indicó que el personal policial que la atendió “Como presentaba un sangrado en la nariz se la invitó a que se constituya al hospital, a escasos 100 metros de este lugar, para que fuera atendida porque lo primordial es la salud de la persona, y que después volviera a radicar la denuncia”.

A esto el comisario de Lago Puelo, aseguró que “Cuando volvió con el certificado médico, los empleados policiales la instaron a realizar la denuncia, pero ella misma no quiso hacerla, no es que no se le dio intervención como correspondía”.

En ese momento según refiere la policía la joven lo único que quería era recuperar su teléfono celular, el cual le habían sustraído en el lugar del hecho.

Consultado Acosta si la joven, estaba bajo aparente estado de ebriedad u efectos de alguna sustancia, el comisario respondió “Nosotros no somos facultativos para establecer el tipo o establecer si se encuentra bajo estado de ebriedad y efectos de alguna sustancia, lo que si los empleados que intervienen manifiestan que se presentó muy alterada en el lugar”.

Así mismo se aclaró que finalmente ese mismo día alrededor de las 14 horas, la jovencita regresó a la sede policial y formalizó la denuncia, iniciándose las actuaciones de rigor, dando intervención de la fiscalía ante quien se solicitó prohibición de acercamiento sobre dos mujeres, también se dio intervención a la brigada de investigaciones para ver si se puede ubicar teléfono que refiere le fue sustraído.

Así mismo se informó que esa misma noche la policía se constituyó en el lugar, aunque se aclaró que “No es resorte nuestro, tomar declaraciones a personas porque el hecho de que sean sindicadas”, aseveró la autoridad policial.

Acosta además sostuvo en relación al desempeño del personal policial que atendió a la joven que “Desde mi punto de vista no hubo ninguna falencia en su accionar. Se está librando una actuación administrativa, cosa de deslindar todo tipo de responsabilidad…”