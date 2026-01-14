Integrantes de la comunidad Pulgar afirman que son un chivo expiatorio en la investigación del incendio en Puerto Patriada

Mujeres miembros de la comunidad Pulgar, apuntada por la justicia ( fiscal – policía) y testigos en la causa que investiga el origen del incendio de Puerto Patriada, Roció Valenzuela y Margarita Muñoz, referentes del lugar y victimas del fuego en su descargo publico expresaron” si bien ellos no dieron nombres ni nuestros ni de la comunidad, nos dimos cuenta que hablaban de nosotros, lo mismo por las camionetas. Ayer(lunes) nos encontramos a las 10 de la mañana con un allanamiento que dio negativo en todo lo que buscaban, se llevaron solo los celulares. Es preocupante la situación…ya tienen lo que buscaban …”.

“A esta altura no sé qué pensar, tendrán sus motivos y cuestiones nosotros estamos totalmente tranquilos, si la investigación va por ese lado, están totalmente errados “ , dijo Roció.

Al tiempo que añadió “Ahora, vamos a comenzar con ayuda de la gente a limpiar el lugar, a tratar de reconstruir y volvernos a parar . Yo estoy totalmente, al momento del inicio del incendio yo me encontraba trabajando, hay cámaras que lo comprueban”.

Por otra parte, indico que cuando llegaron a su casa, ya había una columna de humo, yo lo vi desde el SUM, cuando llegué a mi casa en donde estaba solo mi mamá, cargamos lo que pudimos en las camionetas y salimos… gracias a dios quedaron algunas casitas en pie, así que ahí estamos y ahí vamos a estar, dispuesta a la justicia que ante dudas se acerquen y no hablen al azar.

A esto Margarita aporto” Nosotros queremos este lugar, lo cuidamos, nunca hubiésemos querido quemar, no sé porque nos están culpando, no tenemos nada que ocultar, acá quieren un chivo expiatorio … damos la cara porque no tenemos nada que ver”.