Incendios intencionales en El Turbio: secuestran un arma, combustible y restos de fauna protegida

En el marco de una investigación por el posible delito de estrago doloso, incendio intencional y daños a bienes privados y del Estado provincial, se llevó a cabo un importante operativo de allanamiento en el paraje El Turbio. La medida, solicitada por el Fiscal Jefe Carlos Díaz Mayer y autorizada por la justicia penal local, buscó recolectar pruebas sobre el origen de nueve focos ígneos detectados recientemente en la zona.

El origen de la sospecha

La investigación se inició tras la denuncia de un incendio detectado el 31 de enero de 2026 en el sector conocido como la «Veranada de Fernández». Según las fuentes, los indicios de intencionalidad fueron claros desde el comienzo: los focos se situaban de manera lineal a lo largo de una senda de difícil acceso, y los análisis satelitales descartaron que fueran producidos por rayos o causas naturales.

Diversos testimonios y el uso de drones permitieron rastrear huellas frescas de caballos herrados y perros que conducían directamente hacia las viviendas de los ahora investigados. Los peritos destacaron que la ubicación de las llamas sugería que el fuego había sido iniciado por personas que circulaban a caballo.

Un operativo helitransportado

Dada la complejidad del terreno, el personal policial fue trasladado en helicóptero desde el Parque Nacional Lago Puelo hasta los puntos de interés para dar cumplimiento a la orden judicial el pasado 5 de febrero, entre las 07:00 y las 13:00 horas. El procedimiento contó con la participación de efectivos de la División Investigaciones Rurales (DIR), personal de manejo del fuego, guardaparques con drones y funcionarios de la fiscalía.

Resultados de las diligencias

En el primer inmueble registrado, las autoridades lograron el secuestro de:

• Un rifle calibre .22 con su respectivo cargador y municiones.

• Un teléfono celular, que será peritado para buscar comunicaciones relacionadas con el hecho.

• Una cornamenta de huemul, especie declarada monumento provincial. Este hallazgo requirió la intervención inmediata de Fauna Provincial por la presunta infracción a la Ley XI nro. 22.

En la segunda vivienda, los investigadores hallaron elementos que podrían estar vinculados directamente con el inicio de los incendios:

• Un bidón y una botella conteniendo combustible.

• Una botella con aceite quemado.

• Otro dispositivo móvil perteneciente a uno de los sospechosos.

Durante el operativo, también se documentó la presencia de perros y caballos herrados en el lugar, cuyas características coinciden con los rastros hallados en los puntos donde se originaron las llamas.

Estado de la investigación

La fiscalía requirió estas medidas bajo la sospecha de que los elementos buscados, tales como acelerantes de fuego y armas, resultaban «pertinentes para el avance de la pesquisa». Con el secuestro de estos materiales y los dispositivos de telefonía, la fiscalía buscará indicios de la vinculación entre los investigados y los incendios que provocaron cuantiosos daños en la reserva forestal provincial, el Parque Nacional y propiedades privadas.