Incendios forestales en Chubut: las lluvias contribuyen a las tareas de combate que continúan realizando cientos de brigadistas y medios aéreos

Si bien comenzaron a registrarse precipitaciones, que se extenderán durante las próximas horas, las autoridades evalúan las condiciones y el efecto que las mismas pueden tener sobre todo en los puntos calientes. En las últimas horas hubo un fuerte trabajo de ataque de las llamas en Puerto Patriada, Parque Nacional Los Alerces y en la Desembocadura El Tigre – Lago Cholila.

Con condiciones climáticas más favorables producto de la llegada de lluvias a la región, el Gobierno de la Provincia continúa llevando adelante los distintos operativos de combate de los incendios que afectan a parte de la cordillera del Chubut.

De acuerdo al último informe brindado por las autoridades del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, según la previsión meteorológica se esperan precipitaciones para este martes y miércoles, por lo que «luego de las mismas, se evaluará la evolución de las condiciones y el efecto de las precipitaciones en las zonas afectadas por los incendios». Al tiempo que se aclaró que «debe considerarse, que las precipitaciones puedan no resultar suficientes para extinguir los puntos calientes».

Situación en Puerto Patriada

Siempre de acuerdo al informe brindado durante las últimas horas de ayer lunes el incendio en Puerto Patriada continuaba con el sector 2B activo, afectando vegetación arbustal/matorral, bosque implantado y bosque nativo.

En el lugar del incendio la temperatura máxima fue de 17°C durante el lunes con vientos de 10 a 20 km/h de direcciones variables, predominando del oeste, aunque por la tarde aumentó de 35 a 45 km/h con ráfagas, por lo que se realizaron recorridos en El Coihue y La Burrada y se trabajaron sobre puntos calientes que se reactivaron el domingo. Además se construyeron líneas con herramientas manuales y enfriamientos con equipos de agua y cisterna.

En la zona de El Retamal se trabajó sobre un punto caliente que se reactivó y se pudo contener con líneas cortafuegos, mientras que en el sector de Tinelli continuaron los recorridos y refuerzo de trabajos, logrando que no se registren reactivaciones. En tanto los medios aéreos operaron a requerimiento del personal de línea.

En tanto para este martes las estimaciones indican una temperatura de 11°C y una mínima humedad relativa del 75%, con vientos aumentando a la tarde, de 35 a 45 km/h con ráfagas, sumado a precipitaciones en la zona del incendio.

Ante estas condiciones los trabajos previstos por el personal son mantener recorridos mínimos en la zona de El Retamal, Tinelli, El Coihue y La Burrada. Además, trabaja personal de SPLIF Bariloche y Bases El Maitén, Lago Puelo y Epuyén, mientras que los medios aéreos permanecerán stand by, siguiendo afectados camionetas, cisternas y autobombas entre otro equipamiento.

Los medios aéreos afectados a las tareas siguen siendo dos aviones anfibios (SNMF -AFE), dos aviones hidrantes (SNMF – AFE) y tres helicópteros con helibalde (SNMF – AFE) sumado a más de un centenar de combatientes.

Parque Nacional Los Alerces

En cuanto a la situación del Parque Nacional Los Alerces, en sector 5: Villa Lago Rivadavia – Lago Rivadavia durante ayer lunes en Los Murmullos hubo una reactivación que fue contenida por personal del establecimiento; mientras que en el sector 1, hacia Villa Lago Rivadavia, no se observaron reactivaciones.

En el sector de la Ponderosa, personal de bomberos y Protección Ciudadana realizaron recorridos y tareas de enfriamiento con equipos de agua. Sin embargo en las últimas horas en el Pinar de Geréz hubo una reactivación, por lo que siempre dentro del área quemada, pero dentro de una isla. Trabajó personal de Base Cholila en el lugar.

En cercanías del container se encontraron algunos puntos calientes dentro del perímetro, pero no presentaron riesgo y se trabajó con herramientas manuales.

En la veranada de Sánchez Core, trabajó personal de Santa Fe, Córdoba y Neuquén. Se construyeron líneas cortafuegos con herramientas manuales y se anclaron los trabajos. Todos los trabajos aguantaron el viento intenso en el lugar.

En el sector Villarino, personal de Bases de Esquel y bomberos de la Policía de Buenos Aires fueron helitransportados detrás del morro. Continuaron recorriendo el lugar para detección de puntos calientes y secundarios. Reforzaron líneas cortafuegos con herramientas manuales.

En el sector de Goya trabajó parte del personal de Bases de Esquel y Trevelin, reforzando líneas cortafuegos y enfriamiento de puntos calientes. Mientras que en el sector de Cerro Negro, trabajó personal de Bases Corcovado, Río Pico y Trevelin con herramientas manuales en la construcción de líneas cortafuego.

A su vez, los medios aéreos operaron en este sector.

Durante este martes, personal de Neuquén y Córdoba realizarán recorridos en la zona de La Ponderosa, mientras que en el Pinar de Geréz, se distribuirá personal de Entre Ríos, Santa Fe y Cholila y también en Villarino y Goya.

Los medios aéreos -dos aviones anfibios (SNMF -AFE), dos aviones hidrantes (SNMF – AFE) y tres helicópteros con helibalde (SNMF – AFE)- permanecerán stand by. Y en cuanto al equipamiento afectado continúan trabajando camionetas, autobombas, topadoras, motoniveladoras y cargadoras, entre otros, totalizando más de 200 personas destinadas al operativo.

Situación del Incendio “Desembocadura El Tigre – Lago Cholila”

Respecto a este incendio, detectado el pasado jueves 5 de febrero, el mismo continuaba hasta las últimas horas activo, afectando bosque nativo.

Durante el lunes ingresaron 13 combatientes de la BNS SNMF – AFE helitransportados al lugar del incendio, quienes realizaron recorridos de líneas cortafuegos, y esfuerzo de líneas con herramientas manuales.

Los medios aéreos operaron hasta que la intensidad del viento incrementó, obligando al repliegue de personal.

Para este martes las actividades continuarán, aunque se mantendrá bajo observación la situación.

En cuanto a los medios aéreos afectados a este operativo continúan a disposición dos aviones anfibios (SNMF -AFE), dos aviones hidrantes (SNMF – AFE), y tres helicópteros con helibalde (SNMF – AFE).

