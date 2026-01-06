Incendio Puerto Patriada: Se quemaron alrededor de 10 viviendas

Continua sin control el incendio desatado la tarde de ayer en Puerto Patriada, unas 10 viviendas fueron afectadas por el fuego, en tanto pasada la media noche del lunes los organismos de seguridad y emergencia, lograron coordinar con éxito la evacuación total del balneario que se encontraba colmado de visitantes. Al respecto el intendente Cesar Salamín, se encargó de destacar que el operativo realizado fue ordenado y sin tener que lamentar heridos ni vidas afectadas.” El trabajo que veníamos haciendo y dio su fruto, a pesar de la magnitud del incendio”.

Respecto a las viviendas afectadas con pérdidas totales, Salamin indicó que fueron alrededor de 10, así mismo se indicó que en las próximas horas se realizara un relevamiento y se va a tener la cantidad exacta .” Las casas que se quemaron eran prácticamente indefendibles estaban rodeadas de bosque, dada las características del incendio la sequía y los recursos con los que no dábamos abasto atendiendo muchos frentes, el fuego no nos dio tregua hasta altas horas de la madrugada, hoy la situación sigue siendo critica”, afirmo el mandatario.

En el centro de evacuación, instalado en la escuela 223, ubicada en barrio Cume-Hue, se albergaron unas 30 personas.

Las maquinas viales continúan trabajando abriendo caminos y cortafuegos para contener el fuego tratando de evitar que avance hacia el sector de ingreso al Desemboque.

En las próximas horas se espera el arribo del ministro del interior de la nación Diego Santilli, a quien ya se le solicito el refuerzo de medios aéreos hidrantes.

Finalmente el intendente, adelanto que se está pensando en suspender la Fiesta Nacional de la Fruta Fina, prevista para el próximo fin de semana” El pueblo no está para fiesta, pensando también en las familias que han perdido sus vienes”.