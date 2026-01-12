Incendio Puerto Patriada: Investigan intencionalidad analizan evidencia tecnológica clave

En conferencia de prensa, el fiscal Carlos Diaz Meyer, confirmó que si bien son varias las líneas de investigación, la hipótesis más fuerte está relacionada con dos testimonios que desprendieron en tres allanamiento en la comunidad del sector , con el secuestro de telefonía celular de cuyo análisis es clave para el avance de la causa.

A esto se suma material recolectado de dos cámaras de seguridad ubicadas en el ingreso a la ruta provincial de acceso a Puerto Patriada( altura puente Salamin) y otra en el acceso al camping municipal.

La conferencia fue encabezada por el Fiscal Carlos Diaz Mayer y el jefe de la policía del Chubut Crio Andrés Garcia.

En el marco investigativo, lo que llama poderosamente la atención es que minutos antes del inicio del foco inicial a la altura de la cantera, sector determinado por peritos ígneos como sector de activación del primer foco, se observa bajar desde Puerto patriada a dos camionetas cargadas con elementos personales, simil a una mudanza; en tal sentido el Comisario dio cuenta que” La mayoría de los vecinos no logro rescatar ni su documentación personal debido a la rapidez con la que avanzó el fuego”.

Esta hipótesis se vio reforzada con dos testimonios con identidad reservada, que afirmaron haber visto a esos vehículos que pertenecerían a una familia de la comunidad, a escasos metros donde el perito determino el inicio del fuego ; además de aportar información sobre un conflicto por tierras entre los miembros de la comunidad , originado hace unos dos años tras la llegada de una mujer proveniente de la provincia de Buenos Aires que exigía ser reconocida como integrante de la misma.

Con estos elementos , la fiscalía solicitó tres ordenes de allanamiento, con el objetivo principal de secuestrar teléfonos celulares cuyo análisis tecnológico es considerados clave para la investigación. Fueron cinco(5) los móviles secuestrados, perteneciente a miembros de la comunidad como asi también a personas que ayudaron a realizar la mudanza. A esto se sumo el secuestro de estupefacientes, derivando en la intervención de la fuerza policial correspondiente.

En el marco de la investigación se indicó que no hay ´personas detenidas ni imputados en la causa que se investiga.

Por otra parte, está descartado que el hallazgo de granadas en Epuyén( Lago), tengan relación con el incendio de Puerto Patriada, son dos causas con distintas líneas de investigación.