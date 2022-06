Incendio intencional delegación de bosques: Para el gobierno municipal es un hecho aislado que no tiene que ver con las comunidades de pueblos originarios de la localidad

Tras el incendio presuntamente intencional de la delegación de bosques provincial enclavada en Parque Industrial –Pje Pedregoso, adjudicado mediante el hallazgo de panfletos al grupo RAM, el secretario de Gobierno municipal de El Hoyo , Martin Costa, expresó preocupación al respecto por el nivel de violencia, al tiempo que aseveró que el hecho“ realmente no se enmarca en ningún conflicto o situación particular que se venga viviendo o atravesando desde el municipio en relación con ninguna comunidad de pueblos originarios mapuche tehuelche, para nosotros es un hecho aislado”.

Aunque la preocupación está latente, por el nivel de violencia actuado, las consecuencias de daños materiales.

A esto Costa agregó “Creemos que la justicia tiene que actuar rápido, es muy importante el trabajo de peritos y el fiscal y toda la línea de investigación que se lleva adelante. Por supuesto que nos preocupa, como nos preocupa cualquier otro hecho de violencia que allá en la localidad”.

En relación al modo operandus de la RAM, el secretario de gobierno sostuvo “ Siempre están las sospechas y suspicacias con estos grupos que operan prácticamente en la clandestinidad , que no tienen una manifestación política más clara y transparente… siempre está la duda y sospechas para que intereses son funcionales, en ese sentido nos preocupa también que no se dañe y lastime la imagen de las comunidades y pueblos originarios que viven y conviven , trabajan y articulan con el Estado lo que tiene que ver con su ordenamiento territorial, lo que a mi modo de ver están muy lejos de estas prácticas y no tienen nada que ver”.

A raíz del hecho, Martin Costa confirmó que se coordinó con el comisario de la localidad, reforzar de forma preventiva la custodia de edificios públicos y patrimonio municipal. “Hasta ahora no tenemos ningún indicio de que haya una amenaza real y concreta ni para edificios públicos ni para los equipos viales”, indicó el funcionario municipal.

Respecto a la relación del gobierno municipal con las comunidades de pueblos originarios de la zona, se valoró el trabajo conjunto relacionado con mejorar la vida de familias, sobre todo en lo que tiene que ver con reconocimientos y regularización de títulos de propiedad sean particulares o comunitarios. Así mismo reconoció que hasta ahora tampoco habían sido beneficiados con políticas de solución habitacional fundamental para dignificar sus vidas, “Esa es una prioridad para la gestión, también apelamos al trabajo conjunto con el INAES, siempre en el marco del dialogo y trabajo fructífero que no tiene nada que ver con estos hechos” , aseveró Costa.