Incendio en Puerto Patriada: continúa el operativo y el fuego ya está contenido en un 85%

Así se confirmó durante una reunión de trabajo que el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó este miércoles al mediodía en Las Golondrinas. Del operativo participan unas 660 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, ocho medios aéreos —entre ellos el avión hidrante más grande de Latinoamérica— además de unidades móviles, embarcaciones y maquinaria pesada.

A partir del amplio despliegue de recursos humanos y materiales dispuestos por el Gobierno del Chubut, en articulación con múltiples instituciones, se logró contener en un 85% el incendio en Puerto Patriada, que desde el lunes 5 de enero afecta a la Comarca Andina.

La información fue confirmada durante una nueva reunión de trabajo encabezada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas, junto al secretario de Bosques de la provincia, Abel Nievas; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez; brigadistas provinciales y nacionales; bomberos voluntarios y autoridades del gabinete provincial.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), dependiente de la Secretaría de Bosques, se encuentra al frente del operativo, que incluye la participación de unas 660 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, además de unidades móviles, embarcaciones, maquinaria pesada y ocho medios aéreos, entre ellos el avión hidrante más grande de Latinoamérica.

El último informe técnico elaborado por el SPMF indica que el incendio se encuentra contenido en un 85% y que, hasta el momento, afectó alrededor de 12 mil hectáreas de bosque nativo, bosque implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

Despliegue

De acuerdo con lo planificado en el comando, este miércoles los combatientes se distribuirán en los sectores con mayor actividad de fuego, donde reforzarán fajas cortafuegos y tareas de enfriamiento mediante herramientas manuales y equipos de agua. Los medios aéreos operarán a requerimiento del personal de línea.

El operativo coordinado por el SPMF cuenta con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas el SNMF, Protección Ciudadana, bomberos voluntarios, Lotería del Chubut, los ministerios de Educación, Producción, Seguridad y Desarrollo Humano, APSV, Vialidad Provincial, Policía del Chubut, Pesca, municipios, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, SPLIF de Río Negro, SPMF Neuquén y Compañía Tierras del Sud.

Además, desde la Secretaría de Bosques resaltaron que, para enfrentar un fuego de comportamiento complejo, influenciado por el viento y las condiciones climáticas, desde el primer momento se utilizaron camionetas, autobombas, camiones cisterna, minibuses, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre ellos dos aviones hidrantes, tres anfibios, dos helicópteros con helibalde y el avión Airbus 737.

Finalmente, desde la Secretaría de Bosques destacaron también que a las 19:00 horas se estará emitiendo un parte diario definitivo.