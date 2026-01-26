Incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”: se amplía el dispositivo con brigadistas de cinco provincias y más recursos operativos*

Ante las altas temperaturas, y fuertes vientos de los últimos días, la Provincia amplió el despliegue de recursos en las zonas más críticas. Este lunes se incorporaron nuevos brigadistas y bomberos voluntarios de Santa Cruz y Córdoba, como así también de la Región de Los Lagos, en Chile. Asimismo, este martes se sumarán al operativo bomberos de las provincias de Palena y Chaitén, República de Chile, con el fin de reforzar las tareas operativas en terreno y contener el avance del foco._

El Gobierno del Chubut avanza en el despliegue de maquinaria, recursos técnicos y logísticos destinados al operativo para combatir el incendio que afecta al Parque Nacional “Los Alerces”, en el marco de las altas temperaturas y fuertes ráfagas de viento de los últimos días.

*Cronograma del operativo*

Este lunes, brigadistas y personal de apoyo realizaron una recorrida desde las 6 de la mañana por los distintos sectores, con el objetivo de analizar el avance del fuego y su comportamiento, lo que determinó una redistribución del personal de acuerdo a las necesidades del operativo, priorizando las áreas con presencia de viviendas.

En el sector de Villa Lago Rivadavia se construyeron líneas con herramientas manuales y se mantuvieron frías con el apoyo de autobombas, mientras que en el foco activo del área de Los Murmullos, personal del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) realizó trabajos de línea con herramientas manuales y equipos de agua.

Sobre el flanco derecho, hacia la cabeza del sector 2, brigadistas trabajaron para circunscribir dos focos activos con topadora, reforzando las tareas con equipos de agua, autobombas y herramientas manuales.

Al mediodía, en la zona de la Marta Marchand, se reactivó un foco, lo que implicó el traslado de la topadora para circunscribirlo, reforzando las tareas con herramientas manuales y medios aéreos. Asimismo, se realizaron lanzamientos sobre focos activos en la zona de Roberts, con resultados exitosos.

En simultáneo, personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut realizó recorridos y observaciones en la zona de Lago Lezama, mientras que personal de la Municipalidad de Esquel llevó adelante la movilización de una motoniveladora para el repaso de caminos y la ejecución de cortafuegos en el sector del foco ígneo de Laguna Villarino. También se realizaron repasos de caminos en la Comunidad Alto Río Percy.

Hasta el momento, el dispositivo coordinado por el Gobierno del Chubut, en conjunto con otras jurisdicciones y organismos nacionales, comprende brigadistas de las provincias de San Juan, Córdoba, San Luis, Santa Cruz y Río Negro, como así también el apoyo de la República de Chile con medios aéreos y bomberos. Además, participan distintas áreas de la Provincia, entre ellas la Subsecretaría de Protección Ciudadana, y Bomberos Voluntarios de Trevelin, Esquel, El Bolsón, Sarmiento, Rada Tilly, El Maitén y Comodoro Rivadavia, junto a maquinaria, 66 camionetas, 6 autobombas, 3 camiones, 4 cisternas, 2 camiones cisterna, 1 camión del Puesto de Comando, cinco automóviles y dos minibuses.

*Continúa el despliegue*

Para este martes, desde las primeras horas de la mañana, el operativo prevé recorridas para evaluar el estado del incendio y determinar de manera inmediata la distribución del personal.

En el sector bajo jurisdicción del ejido Esquel, se continuará con los repasos de caminos y se sumará a las tareas una cargadora.

De este modo, el Gobierno del Chubut continuará desplegando los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para contener el foco que afecta al Parque Nacional “Los Alerces”, en el marco de un operativo que concentra a más de 500 brigadistas y bomberos voluntarios, abocados a las zonas más críticas y reforzando las tareas de enfriamiento, control y vigilancia permanente.

*Apoyo internacional*

Para este martes, se prevé el arribo a la zona de bomberos voluntarios de Palena y Chaitén —República de Chile—, lo que permitirá ampliar la capacidad operativa en el territorio y sostener el esfuerzo conjunto frente a las condiciones climáticas adversas previstas para los próximos días.

El operativo es coordinado por el Comité de Emergencia, con la participación de brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad, personal de apoyo, agentes sanitarios y equipos técnicos especializados, priorizando en todo momento la seguridad de los vecinos y la protección del patrimonio natural.