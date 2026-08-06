Incendio destruyo un motohome en Las Golondrinas

Minutos antes de las 01 horas de hoy, organismos de emergencia fueron alertados de un incendio desatado en un motorhome , que se encontraba estacionado en un complejo de cabañas ubicado sobre ruta nacional 40.



La primera intervención bomberil fue realizada por los voluntarios hasta el arribo de sus pares de Lago Puelo.



Según se supo el hecho esta siendo investigado por la justicia por posible vinculación con un robo.



El rodado afectado por el fuego sería propiedad de un turista que se encuentra en la zona visitando a familiares.

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