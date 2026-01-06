Incendio de El Bolsón controlado y en Bariloche en liquidación

Los incendios registrados durante la jornada de ayer en la región andina de Río Negro se encuentran actualmente en etapas finales de trabajo.

En Bariloche, el foco detectado en la cantera Eva Perón permanece en fase de liquidación, con tareas de vigilancia, dado que si bien se puede observar alguna actividad, la misma no presenta riesgos de propagación.

En El Bolsón, el incendio de Loma del Medio se encuentra controlado, continuando los trabajos de extinción sobre el perímetro afectado.

La principal preocupación de hoy está puesta en el incendio que se desarrolla en Puerto Patriada, provincia de Chubut, donde el fuego presenta comportamientos inusuales, incluso avanzando con viento en contra y durante la noche.

Por este motivo, desde primera hora se están desplegando móviles y brigadistas como refuerzo desde Río Negro, con la salida de cinco combatientes de El Bolsón y diez de Bariloche.

Desde los equipos técnicos se advierte que, por las condiciones meteorológicas previstas, durante la tarde —especialmente cerca de las 16 horas— podrían darse momentos críticos en la región andina, por lo que se mantiene el estado de alerta y los recorridos preventivos.

Se solicita a la comunidad ceder siempre el paso a los vehículos de emergencia y utilizar los números de emergencia únicamente para denuncias reales.

Ante cualquier columna de humo o situación de riesgo, comunicarse de inmediato al 103.