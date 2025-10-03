Imputaron a un hombre por provocar lesiones graves con arma blanca

Se imputó a un hombre por un hecho de lesiones graves, en el que golpeó a una persona en el rostro y le provocó una herida en el torso con un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros, causando daño leve al hígado que requirió sutura.

El hecho ocurrió el 2 de octubre de 2025, alrededor de las 21 horas, en la intersección de la Avenida San Martín y calle Roca de El Bolsón, frente a un local comercial, en presencia de varias personas que se encontraban en el lugar.

Según la acusación, el imputado, en compañía de su pareja, ofreció marihuana a un grupo de personas presentes en el lugar. Ante la negativa de uno de ellos de realizar una transacción económica, se generó una discusión. En ese marco, el imputado habría cometido las lesiones antes mencionadas en rostro y torso.

Entre los elementos de prueba presentados se mencionaron el acta de procedimiento, un certificado médico policial emitido el mismo día de los hechos y entrevistas testimoniales realizadas en sede policial.

Durante la audiencia, el imputado manifestó que su detención no se produjo en la vía pública, sino en su domicilio, y que se presentó voluntariamente en la comisaría cuando la policía solicitó su colaboración para realizar una declaración.

Por su parte, la defensa pública penal señaló que no se encuentra completo el registro del procedimiento de detención y reservó su derecho a efectuar planteos una vez revisada la documentación correspondiente. Agregó además que se está trabajando en una teoría de caso diferente y no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo de investigación de cuatro meses.

El Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y habilitó un período de investigación hasta el 3 de marzo del 2026, por los hechos referidos que constituyen el delito de lesiones graves. Dispuso la aplicación de medidas cautelares, consistentes en la prohibición de acercamiento a la víctima y a determinados lugares, así como la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.