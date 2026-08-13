Identifican una nueva vía para potenciar la inmunoterapia contra el cáncer de hígado

Un estudio liderado por investigadores del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional de la Universidad Austral y el CONICET demostró que bloquear la proteína SMYD2 reduce el crecimiento tumoral y mejora la respuesta a la inmunoterapia en modelos experimentales de hepatocarcinoma, uno de los cánceres más letales del mundo.

– Investigadores del Instituto de Investigaciones en Medicina Traslacional (IIMT, Univ. Austral-CONICET) identificaron un mecanismo biológico que podría ayudar a superar una de las principales limitaciones de la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer de hígado. El trabajo, publicado en la revista científica Molecular Therapy Oncology, demostró que el bloqueo de la proteína SMYD2 reduce el crecimiento tumoral y potencia la respuesta a la inmunoterapia en modelos experimentales de hepatocarcinoma.

El hepatocarcinoma es el tipo más frecuente de cáncer primario de hígado y constituye una de las principales causas de muerte por cáncer a nivel mundial. Si bien en los últimos años la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento de numerosos tumores, su eficacia en el hepatocarcinoma sigue siendo limitada: menos de un tercio de los pacientes obtiene respuestas objetivas.

El estudio analizó el papel de SMYD2, una proteína que se encuentra aumentada en distintos tipos de cáncer y que participa en la regulación de procesos asociados al crecimiento tumoral. A partir del análisis de muestras de pacientes, experimentos en cultivos celulares y modelos animales, los investigadores comprobaron que SMYD2 está particularmente activa en las regiones tumorales y asociada a mecanismos que favorecen tanto la progresión del cáncer como la supresión de la respuesta inmunológica.

Cuando los científicos bloquearon farmacológicamente esta proteína, observaron una reducción significativa del tamaño de los tumores y cambios en el microambiente tumoral que favorecieron una respuesta inmune más activa. Además, detectaron una disminución de señales biológicas vinculadas con la resistencia a la inmunoterapia.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que la inhibición de SMYD2 mejoró la eficacia de los tratamientos anti-PD-1, uno de los principales tipos de inmunoterapia utilizados actualmente. En los modelos experimentales evaluados, la combinación de ambas estrategias produjo una respuesta antitumoral superior a la obtenida con cada tratamiento por separado.

El trabajo fue liderado por los investigadores Dr. Guillermo Mazzolini y Dr. Juan Miguel Bayo Fina, del IIMT, junto a un equipo integrado por científicos de Argentina, España y Alemania. Los resultados fueron publicados en la revista Molecular Therapy Oncology y aportan nueva evidencia sobre estrategias para mejorar la respuesta a la inmunoterapia en el cáncer de hígado.

Según los autores, los resultados sugieren que SMYD2 podría convertirse en un nuevo blanco terapéutico para aumentar la efectividad de la inmunoterapia, especialmente en aquellos tumores que presentan resistencia a estos tratamientos. Aunque los hallazgos son preclínicos y aún deberán ser validados en estudios clínicos, abren una nueva línea de investigación para el desarrollo de terapias más eficaces contra uno de los cánceres de peor pronóstico.