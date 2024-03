Hospitales de Chubut realizaron diferentes actividades de promoción de la salud por el “Día Mundial del Riñón”

Las actividades, de las que también fue parte CUCAI Chubut, se desarrollaron bajo el lema “Salud Renal Para Todos” en establecimientos sanitarios y espacios públicos de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y distintas localidades del interior provincial.

Impulsadas por la Secretaría de Salud, dependiente del Gobierno del Chubut; los equipos de los Hospitales de toda la provincia y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAI) de Chubut realizaron diferentes actividades de promoción y prevención por el “Día Mundial del Riñón”, que se celebró el pasado jueves 14 de marzo.

Con el lema “Salud Renal Para Todos”, las actividades acompañadas por la cartera sanitaria chubutense, que conduce Sergio Wisky, tuvieron como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de la prevención de la Enfermedad Renal Crónica (ERC).

Enfermedad Renal Crónica

Esta enfermedad es una pérdida progresiva de la función renal durante un período de meses o años. Cada uno de los riñones tiene alrededor de un millón de filtros diminutos, llamados nefronas. Si las nefronas se dañan, dejan de funcionar. Por un tiempo, las nefronas sanas pueden asumir el trabajo extra. Pero si el daño continúa, cada vez más nefronas se cierran. Después de cierto punto, las nefronas que quedan no pueden filtrar la sangre lo suficientemente bien como para mantenerte sano.

La función de los riñones es controlar los niveles, en el torrente sanguíneo, de muchos minerales y moléculas, incluidos el sodio y el potasio, y ayudan a controlar la acidez de la sangre. Todos los días, los riñones controlan cuidadosamente la sal y el agua en el cuerpo para que la presión arterial siga siendo la misma.

En este sentido, es importante saber que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) temprana no presenta signos ni síntomas; que la enfermedad por lo general no desaparece, pero sí se puede tratar; y que cuanto antes la persona sepa que la tiene, mayores serán sus posibilidades de recibir un tratamiento eficaz, debido a que, si no se detecta a tiempo, la enfermedad renal puede progresar a insuficiencia renal.

Recomendaciones de cuidado

La médica clínica y nefróloga del Hospital Zonal de Puerto Madryn, Jimena Lodolo, resaltó la importancia de cuidar nuestros riñones y brindó algunas recomendaciones: tomar una cantidad adecuada de líquido; tomarse periódicamente la presión arterial; controlar la glucemia en sangre; visitar a médicos para controles periódicos; y realizarse análisis de sangre y orina.

Además, la doctora enfatizó la importancia de estos cuidados, especialmente para pacientes con factores de riesgo como aquellos que padecen diabetes, hipertensión, poseen un solo riñón, han sido sometidos a nefrectomía por patologías tumorales, están bajo tratamiento quimioterapéutico por cáncer, presentan un índice de masa muscular alto o bajo, sufren de desnutrición o no ingieren suficiente líquido.

Actividades

Las actividades de promoción y prevención de la salud por el “Día Mundial del Riñón” se desarrollaron en establecimientos de salud y diversos espacios públicos de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y distintas localidades del interior provincial. Incluyeron charlas, notas con medios de comunicación, controles de peso y talla, medición de la presión arterial, realización de encuestas para recabar datos de los hábitos de la población y concientización sobre temas de salud renal a partir de la entrega de folletos e información.

