Homicidio Tino John: Suspenden el juicio, la familia exige celeridad y que el proceso se realice en el tribunal de Lago Puelo

A más de 4 años de la muerte por homicidio, de Tino John, vecino de paraje Las Golondrinas, durante un operativo realizado por el Grupo GEOP de la policía del Chubut, la justicia suspendió el inicio del juicio oral por jurado, que había sido fijado para el próximo 16 de septiembre, a realizarse en estrados del tribunal de Lago Puelo.

La decisión genero malestar en la familia y parte de la comunidad que esperan que se haga justicia desde hace más 4 años.

En la causa hay tres policías del Chubut imputados, cuya defensa volvió a presentar recurso solicitando el cambio de jurisdicción, motivando esto una nueva revisión y suspensión por parte del Superior Tribunal de Justicia.

Donato John, hijo de la víctima, en dialogo con la prensa denuncio que dicha decisión dilata el proceso judicial, jugando con el paso del tiempo en contra, de la memoria colectiva.

“Venimos empujando este carro hace más de cuatro años y medio. Nos prometieron justicia desde el primer día y acá estamos, otra vez suspendiendo. Uno reacomoda su vida para poder estar en la fecha del juicio y ahora te dicen que no hay fecha”, lamentó Donato en diálogo radial. “Cada vez que parece que se termina, tenemos que empezar de nuevo. Es una tomada de pelo.”

Asi mismo cuestionó que los imputados, nunca fueron separados de sus cargos: “Siguen cobrando el sueldo, en sus casas, esperando el juicio. Nadie los apartó. Y la sensación es que alguien los está cubriendo. Desde el primer día lo dije: muchas cosas se hicieron mal antes, durante y después. Más vale tapado, nadie habla, nadie sabe.”

Al tiempo que exigen que el proceso se realice en Lago Puelo, como ya lo había determinado el juez interviniente, y pidió celeridad en la respuesta al Tribunal Superior de Justicia para que la sociedad tenga las respuestas que espera desde 2021.