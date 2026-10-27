Hito en la Patagonia: Torres y Weretilneck inauguraron la Planta Compresora Holdich, finalizando una obra fundamental para el abastecimiento de gas en la región

El mandatario, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y su par de Neuquén, Rolando Figueroa, quien participó de manera remota, encabezó la puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich, que completa la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico. La obra, que demandó una inversión superior a los $61.830 millones, permitirá ampliar el acceso al gas natural en 25 localidades de las tres provincias, después de años de restricciones a nuevas conexiones. “Hay obras como esta que tal vez no son tan visibles, pero son las que más falta hacen”, destacó Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien participó de manera remota, encabezó la inauguración de la Planta Compresora Holdich, ubicada en Comodoro Rivadavia, cuya puesta en funcionamiento completa la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, una obra estratégica para fortalecer y ampliar el abastecimiento de gas natural en la región.

La intervención, que demandó una inversión superior a los $61.830 millones, permitirá mejorar estructuralmente el suministro de gas para 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, y habilitar nuevas conexiones domiciliarias después de años de restricciones por la saturación del sistema.

Acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; los intendentes Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Mariel Peralta (Rada Tilly), Sebastián Balochi (Sarmiento), Gustavo Loyaute (Río Mayo), Ariel Molina (Corcovado), Micaela Bilbao (Lago Blanco), Patricia Tapia (Aldea Beleiro), Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer) y Rubén Osvaldo Calpanchay (José de San Martín).

También estuvieron presentes jefes comunales e intendentes de distintas localidades de Río Negro y Neuquén; los ministros de Hidrocarburos, Federico Ponce, y de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; los secretarios de Gobierno, Macerena Acuipil; de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; y de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti; el vicepresidente del ENReGE, Vicente Serra; y el accionista y socio de Camuzzi Gas del Sur S.A., Alejandro Macfarlane.

Participaron además los secretarios generales de la UOCRA Comodoro Rivadavia, Raúl Silva, y del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, José Lludgar; el referente de los jubilados y pensionados del petróleo en Comodoro Rivadavia, Mario “Chorizo” Quinteros; legisladores provinciales y representantes de distintas cámaras, instituciones y organizaciones.

Durante la ceremonia, Torres destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales, las entidades financieras y el sector privado para concretar obras de infraestructura fundamentales para el desarrollo de la Patagonia y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Una obra fundamental para la Patagonia

Torres sostuvo que “este es un día importante desde lo simbólico, más allá de la obra de infraestructura que ya es una realidad”, y recordó que “cuando era diputado nacional, me parecía algo impensado que esas plantas de compresión que se estaban oxidando en un galpón en Rosario vinieran para la provincia, mientras Chubut era noticia porque, en pleno invierno, las escuelas tenían que cerrar porque no tenían presión de gas”.

“Frente a esas obras que quedaron inconclusas, teníamos dos opciones: la primera y más fácil, que era ‘patear la pelota’ hacia afuera, y la segunda, juntarnos y ponernos de acuerdo para ver cómo podíamos apalancarnos financieramente para hacer esas obras”, indicó.

En ese sentido, remarcó que “este resultado es inédito, porque todo comenzó con una obra de gas y después lo pudimos replicar en obras de conexiones eléctricas, y hoy podemos decir que esas plantas que estaban abandonadas en Rosario ya están conectadas y funcionando en Gobernador Costa, en Senguer y ahora en Holdich, donde está la obra troncal más importante con la conexión del Gasoducto Patagónico Cordillerano con el Gasoducto San Martín, a partir de una inversión de más de $60 mil millones”.

“Estas inversiones tan importantes hay que llevarlas al llano para ver el impacto social verdadero que generan”, aseguró el Gobernador, y planteó que “toda la riqueza que generó esta tierra, y cómo explotamos nuestros recursos para que se vean reflejados en una mejor calidad de vida de la ciudadanía, es el gran debate que tenemos que dar como argentinos, no solamente como patagónicos”.

Calidad de vida y movilidad social ascendente

El titular del Ejecutivo señaló que “en épocas de bonanza económica, suele caerse en políticas demagógicas que desalientan la inversión, a través de las cuales, bajo falsas banderas de ‘soberanía energética’, atentan contra el más vulnerable, dejando sin conexión de gas al que más lo necesita”.

Asimismo, expresó que “me da mucha bronca cuando algunos señalan y buscan generar discordia en cuestiones que son un verdadero acto de justicia, mientras se llenan la boca hablando de ‘justicia social’, cuando la verdadera movilidad social ascendente es darle al que más lo necesita la posibilidad de tener acceso a estos servicios”.

“Muchas familias gastan entre 500 mil y 700 mil pesos mensuales para calefaccionarse a leña, con todo lo que eso implica en lo sanitario y en la calidad de vida, y realmente el salto de calidad de una familia que pasa de la leña al gas es la verdadera movilidad social ascendente; el resto son discursos pomposos”, manifestó Torres.

Por otra parte, sostuvo que “cuando hay un Estado nacional que deja de hacer una obra, en lugar de señalarlo y quejarnos, tenemos que ponernos de acuerdo, hacer alianzas público-privadas y, como Estados provinciales, demostrar que se puede, como lo estamos haciendo en este momento”.

Más conexiones de gas para las familias chubutenses

Al referirse al impacto concreto de la obra, Torres destacó que “Corcovado, por citar un ejemplo, va a ser uno de los primeros pueblos de nuestra provincia que, gracias a esta obra, va a tener el cien por cien de las familias con gas”.

Asimismo, señaló que “Esquel cuenta, en poco más de un año y medio, con más de 450 conexiones y en menos de un año va a tener otras 500 para familias que vivían el trastorno de calefaccionarse a leña, y van a poder bañarse con agua caliente, como corresponde”.

“En menos de un año y medio, más de 3.800 familias chubutenses van a estar conectadas al gas, cuando hace dos años ni siquiera podía pensarse en tener factibilidad para una obra de estas características”, subrayó.

En esa línea, el mandatario puso de relieve que “hay obras como esta que tal vez no son visibles, pero son las que más falta hacen”.

“Gracias a esta obra, Lago Puelo va a poder tener su nuevo hospital, proyecto que no podía iniciarse porque hasta entonces no se contaba con la factibilidad. Y gracias a esta obra, las escuelas de nuestra cordillera no van a tener que perder más días de clase por falta de gas, y tampoco va a haber un solo loteo en la Comarca Andina habilitado sin que cuente con los servicios correspondientes, como tantas veces se hizo, estafando a tantas familias de nuestra provincia”, expresó.

“Este es un acto de justicia, pero también es federalismo; y, sobre todo, es hacerse responsable cuando a uno le toca gobernar y resolver problemas”, agregó.

Una respuesta conjunta después de años de postergaciones

Torres destacó el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, junto al sector privado, para finalizar una obra que durante años permaneció inconclusa.

“Ante un problema, los gobernadores patagónicos tomamos la decisión de ponernos de acuerdo y resolverlo como corresponde, y hoy esas plantas compresoras que estaban oxidándose hace años están acá; y ese gasoducto, que era condición necesaria y determinante para que nuestros pueblos tengan gas, hoy está conectado y lo vamos a poner en funcionamiento después de más de una década de incertidumbre”, manifestó.

Finalmente, el Gobernador aseguró que “tiempo atrás pensábamos que la Patagonia se podía quedar sin gas. Eso ya es parte del pasado, y hoy tenemos la infraestructura necesaria para darle gas a cada familia de nuestra provincia”.

Federalismo y trabajo conjunto entre las provincias

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recordó que “uno de los primeros temas que abordamos junto a ‘Nacho’ fue este, y con su decisión y un gran trabajo con los bancos más la decisión de Camuzzi, hoy tengo que felicitarlo por estas obras”.

“Todos sabemos la importancia de esta obra, y hay que tener en cuenta que la Patagonia provee al país el 90 por ciento del gas; y hoy estamos repotenciando el federalismo, nuestras decisiones son escuchadas y las causas comunes vuelven a reunirnos a los patagónicos”, expresó.

En ese sentido, remarcó que “a partir de la convocatoria de ‘Nacho’, nos sentamos todos en la misma mesa, trabajamos para buscar definiciones y con la participación de los bancos y del sector privado a través de Camuzzi, nos pusimos esta obra al hombro y en menos del tiempo previsto, hoy estamos celebrando este logro”.

Trabajo conjunto para brindar soluciones

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó de la ceremonia a través de un mensaje en video, debido a compromisos de agenda que le impidieron estar presente.

“Quiero enviar un fraternal abrazo y destacar el trabajo conjunto que nos permitió terminar este gasoducto, que durante años fue postergado. Esta labor mancomunada nos permite brindarle soluciones a nuestra gente”, expresó.

Un punto de inflexión para la infraestructura energética

Seguidamente, el accionista de Camuzzi Gas del Sur S.A., Alejandro Macfarlane, agradeció “a todos los que han hecho posible esta obra” y recordó que “en 2001 se rompieron todos los contratos que había en el sector de la energía, algo que tardó mucho tiempo en recuperarse, y lo que más sufrió a nivel país no fue solamente la producción de gas y petróleo, sino también la infraestructura”.

“Los sistemas de transporte y de distribución de gas habían dejado de crecer, y tal es así que entre 1995 y 1996 había 4 millones de clientes conectados a la red domiciliaria; entre fines de 2001 y principios de 2002 había 8 millones, y hoy hay 9 millones”, detalló.

Asimismo, explicó que “desde 2001 hasta la fecha, lo que ocurrió fue que las compañías no tenían recursos ni financiamiento para ampliar las redes, pero las cosas cambiaron y pudimos hacer estas obras”.

“Nuestro objetivo como distribuidora hacia estas provincias con las que estamos sumamente comprometidos es incorporar muchos más clientes a la red de gas”, anticipó Macfarlane.

No obstante, advirtió que “el gran desafío es el capital; hoy cuesta a nivel país obtener financiamiento a tasas de interés bajas, que es lo que requiere esta infraestructura”.

Sobre este punto, destacó que “un gran ejemplo fue cómo resolvimos este problema: trabajando con los bancos de las provincias, con los gobernadores y el sector privado”.

Más de 12 mil factibilidades para nuevas conexiones de gas

El Sistema Cordillerano-Patagónico, operado por Camuzzi Gas del Sur, comprende más de 1.700 kilómetros de cañerías que abastecen a unas 124.500 familias de 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

Debido a la saturación histórica del sistema, las nuevas conexiones se encontraban suspendidas desde 2022. Sin embargo, las gestiones impulsadas por el Gobierno del Chubut desde 2024, en articulación con las provincias vecinas y el sector privado, permitieron reactivar y concluir un conjunto de obras estratégicas para fortalecer la seguridad del suministro y habilitar nuevas factibilidades para hogares, escuelas y hospitales de la región.

El plan integral comprendió tres intervenciones fundamentales: la interconexión con el Gasoducto General San Martín, finalizada en 2025 después de dos décadas sin avances; el montaje de las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa, culminado en abril de 2026 con financiamiento de los bancos provinciales; y la reciente finalización de la Planta Compresora Holdich, que completa la repotenciación del sistema.

Estas obras permiten disponer de un total de 12.500 factibilidades de conexión, de las cuales ya se han concretado 4.420 incorporaciones de nuevos usuarios a la red.

Paralelamente, avanzan los mecanismos de consulta pública vinculados a la Resolución 575/2026, relacionados con el repago del financiamiento mediante un cargo adicional sobre el componente fijo de la tarifa.

De esta manera, la puesta en funcionamiento de la Planta Compresora Holdich completa una intervención de alcance regional que permitirá continuar ampliando el acceso al gas natural y acompañar el crecimiento de las localidades patagónicas, mediante nuevas conexiones domiciliarias y el desarrollo de infraestructura sanitaria, educativa y habitacional.

—