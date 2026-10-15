HCD El Hoyo trato una amplia agenda de temas

El Concejo Deliberante de El Hoyo realizó hoy su 15ª sesión ordinaria del año con la presencia de todos sus ediles, en la que abordó temas vinculados a la regularización de tierras, la seguridad vial, la capacitación laboral, la prevención de incendios y la salud rural. Entre las medidas aprobadas, se ratificó una resolución sobre tierras, se solicitaron mejoras en la intersección de la Ruta 40 y avenida San Martín, se avaló un convenio de capacitación laboral y se declararon de Interés Municipal el Congreso Nacional de Combate, Prevención y Restauración Forestal y las II Jornadas Transdisciplinarias de Salud Rural.

Ratifican resolucion sobre tierras

En Hora de Preferencia, los concejales ratificaron la Resolución Municipal Nº 825/26, vinculada al proceso de regularización de una fracción de 1.000,63 m² ocupada pacíficamente por Susana Haydee Águila. La medida se tomó luego de una inspección realizada en octubre de 2025 y ante la conformidad expresada por Ramón Águila y Argentina Barrera, quienes actualmente ocupan la superficie lindera, sin registrarse conflictos entre las partes.

Reclaman seguridad en la ruta 40

También solicitaron a Vialidad Nacional medidas para mejorar la seguridad vial en la intersección de Avenida San Martín y Ruta Nacional 40, un sector de alta circulación de peatones y vehículos. Además, instó al intendente César Salamín a gestionar la implementación de un reductor de velocidad en las inmediaciones de la estación de servicio YPF o donde resulte técnicamente recomendable.

Declaran de interes el Congreso Forestal

En Dictamen de Comisión, se declaró de Interés Municipal el Primer Congreso Nacional de Combate, Prevención y Restauración Forestal, una iniciativa que busca promover el intercambio de experiencias y propuestas sobre prevención de incendios, combate del fuego y restauración de territorios afectados, especialmente tras el incendio iniciado el 5 de enero de 2026. La propuesta se llevará adelante el 21 y 22 de noviembre en El Bolsón y El Hoyo, y apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre brigadas comunitarias y organismos municipales, provinciales y nacionales, promoviendo además el cuidado del ambiente.

Reconocen las jornadas de salud rural

Por su parte, los ediles declararon de Interés Municipal las II Jornadas Transdisciplinarias de Salud Rural, que se realizarán el 7 y 8 de noviembre bajo el lema “La salud nos une, el territorio nos inspira”. El encuentro reunirá a equipos de salud, instituciones educativas y otros actores para compartir experiencias y debatir sobre el acceso a la atención sanitaria en ámbitos rurales, fortaleciendo la cooperación y las estrategias para mejorar la salud de las comunidades.