HCD El Hoyo: Reconocimiento legislativo al deporte cultura y salud local

El Concejo Deliberante de El Hoyo tuvo su última sesión de octubre con la presencia de seis de sus ediles y en donde se aprobó por unanimidad tres declaraciones de interés que destacan el compromiso local con el deporte, la cultura y la salud. La atleta Ema Gorognano fue reconocida por su convocatoria a los Juegos Sudamericanos Escolares 2025. También se distinguió al programa Fanáticos XND, referente en turismo aventura y ganador del Martín Fierro Federal 2023. Y al proyecto de la Licenciada Danisa Torres, que impulsa la creación de un Centro Oncológico en la Comarca Andina.

Proyecto del Ejecutivo

1. Nota N°335/25 Eleva proyectos de Ordenanzas y promulga las siguientes Ordenanzas N°048, 049, 050, 051 y 052/25

a. Ratificar Convenio Ejecutivo para la Construcción de una Vivienda para el Sr. Alfredo Delgado y su grupo familiar. A Comisión de Hacienda y de Planeamiento.

b. Crear partida presupuestaria de ingresos y egresos «Folleteria y Material de promoción Turística». A Comisión de Hacienda y de Habiente, Producción y Turismo.

c. Modificar el Articulo Nro. 3 de la Ordenanza Nro. 072/24. A Comisión de Hacienda y de Legislación.

d. Modificar el Artículo Nro. 3, Nro. 5 y Nro. 10 de la Ordenanza 079/24. A Comisión de Hacienda y de Legislación.

e. Ratificar Convenio con AVP para el mantenimiento de los accesos A33 y A34 y ampliar la partida presupuestaria. A Comisión de Planeamiento y de Hacienda.

f. Ratificar Convenio con AVP por desmalezamiento. A Comisión de Planeamiento y de Hacienda.

g. Ratificar Convenio de capacitación «Taller de Sabores y Saberes Alimenticios». A Comisión de Producción y de Hacienda.

h. Ratificar Convenio de capacitación «Formación Laboral en Cultivo de Rosales con fines productivos comerciales». A Comisión de Producción y de Hacienda.

Proyectos del Legislativo

1. Nota N°338/25 Gretel Arce. Eleva proyecto de Comunicación “Test de VPH para afiliadas a SEROS”. A Comisión de Acción Social.

Dictamen de Comisión

Acción Social, Cultura y Deportes

• Proyecto de Declaración “Centro de atención y administración de Quimioterapia”. Aprobado por unanimidad.