HCD El Hoyo realizó la octava sesion ordinaria del año

El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante hoy la octava sesión ordinaria del año, con la participación de seis de los concejales, donde aprobaron la donación de un kit forestal a los Bomberos Voluntarios, declararon de Interés Municipal el proyecto ambiental “Conexión Simbionte” y avanzaron con una nueva adjudicación de tierras en la localidad.

DONAN KIT FORESTAL DE ATAQUE RAPIDO

En Proyecto del Ejecutivo, el Concejo Deliberante de El Hoyo autorizó la donación definitiva de un kit forestal de ataque rápido a la Asociación de Bomberos Voluntarios, equipamiento que había sido entregado en comodato tras la pérdida de una unidad durante el incendio del 5 de enero. La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de la institución y acompañar su labor en la protección de la comunidad ante emergencias forestales.

INTERES MUNICIPAL PARA CONEXION SIMBIONTE

En Dictamen de Comisión, declararon de Interés Municipal el proyecto “Conexión Simbionte” del Centro Biológico Bigua, una iniciativa de investigación e intervención biocultural en áreas afectadas por incendios forestales en la cordillera patagónica, orientada a la recuperación de los Bosques Andinos Patagónicos y a la promoción de prácticas ambientales responsables.

NUEVA ADJUDICACION DE TIERRA

Por último, los ediles aprobaron la adjudicación en venta al señor Roberto Manuel Coronado del lote 10 de la Manzana 17 —actual nomenclatura Circunscripción 1, Sector 2, Manzana 2, Parcela 10— con una superficie de 675 m², según mensura registrada en el Plano Nº 11.681 (Expte. P-616-88), estableciendo que la ordenanza caducará automáticamente si el adjudicatario no cumple con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal Nº 066/2009.

Proyecto del Ejecutivo

Nota N°118/26 Remite los siguientes proyectos de Ordenanzas:

Donación de un kit forestal de ataque rápido a la Asociación de Bomberos Voluntarios. Aprobado por unanimidad

Actualización de módulo Bomberos Voluntarios de El Hoyo. A Comisión de Legislación y de Hacienda.

Actualización de módulo Servicio de Sepelio. A Comisión de Legislación y de Hacienda.

Dictamen de Comisión

Ambiente, Producción y Turismo

Proyecto de Declaración “Conexión Simbionte, del Centro Biológico Bigua”. Aprobada por unanimidad.

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

Proyecto de Ordenanza “Adjudicación en venta a favor del Sr. Roberto Coronado”. Aprobado por unanimidad.