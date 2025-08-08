HCD El Hoyo: Realizó la 11° sesion ordinaria del año

El Concejo Deliberante de El Hoyo retomó ayer su agenda legislativa con la 11ª sesión ordinaria del año, y la primera tras el receso invernal, que contó con la presencia de cinco concejales. Entre los temas destacados, se aprobó por unanimidad un convenio con la Municipalidad de Bariloche para promover el turismo regional, y se avanzó con un pedido formal para la pronta reparación del techo de la Escuela Técnica N°7727.

ACUERDO CON BARILOCHE PARA IMPULSAR EL TURISMO

En Proyectos del Ejecutivo, los ediles aprobaron por unanimidad la ratificación del convenio de Promoción y Colaboración Turística suscrito con la Municipalidad de Bariloche. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer el turismo como eje estratégico para el desarrollo regional, promoviendo la cooperación entre ambos destinos. La iniciativa busca fomentar la confraternidad, reforzar los lazos institucionales y mejorar la visibilidad turística de ambas ciudades, consolidando un corredor turístico entre la Comarca Andina y la ciudad lacustre.

El convenio tendrá una vigencia de un año, a partir del 25 de julio del corriente, e incluye la promoción recíproca en los centros de informes turísticos de ambas localidades. A través de esta articulación, se espera potenciar el flujo de visitantes y generar un impacto positivo en la economía local, fortaleciendo la integración regional a través del turismo.

RECLAMO POR OBRAS EN LA ESCUELA TÉCNICA 7727

Se prosiguió con el Proyecto del Legislativo, donde se aprobó con tres votos positivos instar al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Infraestructura de la Provincia a priorizar la reparación del techo de la Escuela Técnica N°7727, dañado en febrero tras un apeo de árboles realizado por la Municipalidad. Además, se solicitó al Ejecutivo municipal que gestione los medios necesarios para avanzar con la obra, y se comunicó la decisión a la Delegación Región 1 y al Centro de Estudiantes.

Proyecto del Ejecutivo

1. Nota N°212/25 Eleva los siguientes proyectos de Ordenanza

a. Ratificar Convenio de Promoción y Colaboración Turística. Aprobado por unanimidad

b. Prorrogar la Ordenanza N°074/24 “Camping Municipal”. A Comisión de Hacienda y de Legislación.

Proyectos del Legislativo

1. Nota N°209/25 Lorena Mansilla. Eleva proyecto de Comunicación “Reparación de la Escuela Técnica N°7727”. Aprobado con 3 votos positivos y 2 abstenciones.