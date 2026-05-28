HCD El Hoyo ratifico convenios para obras de agua potable y avanzan en regularizacion de tierras

El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante la séptima sesión ordinaria del año, con la participación de cinco de los concejales, donde ratificaron un convenio con Provincia para obras de agua potable y avanzaron en distintos procesos de regularización y transferencia de tierras en la localidad.

Ratifican convenio para obras de agua

En Dictamen de Comisión, el Concejo Deliberante ratificó el convenio firmado entre el Municipio y la Provincia para la adquisición de materiales destinados a restablecer y ampliar el servicio de agua potable, con una inversión superior a los 178 millones de pesos. Las obras incluirán ampliaciones de red en distintos callejones y barrios de la localidad, y serán ejecutadas por administración municipal bajo supervisión de Obras Públicas.

Regularización de tierras

Por su parte, los ediles ratificaron la Resolución Municipal N°548/26, que reconoce a Roberto Coronado como ocupante de un terreno de 675 metros cuadrados, dando continuidad al trámite de regularización dominial impulsado por la Dirección de Tierras.

Aprueban cesion de parcela

Por último, el concejo autorizó la transferencia de la Parcela 14 de la Chacra 17 a favor de Javier Alejandro Pablaza y Luis Pablaza Candela Araceli, en el marco de la regularización de tierras para antiguos pobladores prevista en la Ordenanza 39/2020. La medida, impulsada tras una solicitud presentada por Anita Quilodrán, mantiene vigentes las condiciones establecidas en la normativa original para los nuevos beneficiarios.

Dictamen de Comisión

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y Hacienda

•Proyecto de Ordenanza “Adquisición de materiales para restablecer el servicio de agua potable”. Aprobado por unanimidad.

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

•Proyecto de Ordenanza “Ratificar Resolución Municipal N°548/2026 – Reconocer la ocupación territorial al Sr. Roberto Coronado”. Aprobado por unanimidad.