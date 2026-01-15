HCD El Hoyo ratificó aporte para la ejecución de tres perforaciones de agua

El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó a cabo hoy por la mañana una sesión extraordinaria con la presencia de seis concejales, donde se ratificó el aporte no reintegrable de $40.868.568,32 otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia de Chubut, destinado a la realización de tres perforaciones para la extracción de agua.

Los ediles ratificaron hoy el aporte no reintegrable de $40.868.568,32 otorgado por la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación de la Provincia de Chubut. Este financiamiento está destinado a la realización de tres perforaciones para la extracción de agua, las cuales estarán ubicadas en los barrios El Pedregoso, El Desemboque y Rincón de Lobos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la Ley de Corporaciones Municipales y la Ordenanza Presupuestaria N° 074/25, y responde a la necesidad apremiante de abordar la problemática de provisión de agua en la localidad. Además, la ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a crear las partidas presupuestarias necesarias para la ejecución de esta obra esencial.