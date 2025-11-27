HCD El Hoyo aprobó incremento del área de servicios en El Desemboque

En su 19ª sesión ordinaria, y con la presencia de cinco de sus ediles, el Concejo Deliberante de El Hoyo aprobó ayer incremento para el área de servicios en El Desemboque, avanzando en la regularización y ordenamiento territorial del sector.

En Proyecto del Ejecutivo, el concejo aprobó por unanimidad el incremento de 3.900,60 m² para Área de Servicios y 1.721,92 m² destinados a calle pública en el Paraje El Desemboque, conforme a la Mensura Particular presentada por el ingeniero agrimensor Pedro Quiroga. Esta medida se enmarca en un proceso previo de autorizaciones y declaraciones territoriales que incluyó la mensura solicitada por Ariel Benjamín Valenzuela y la delimitación de zonas donde funcionan la cisterna de agua y la antena de CosTelHo, contribuyendo a la regularización y organización del espacio público en el sector.

Proyecto del Ejecutivo

1. Nota N°367/25 Eleva proyecto de Ordenanza “Aceptar la donación de la Asociación Personal Empleados Legislativos APEL”. Asimismo, se remiten las Ordenanzas Promulgadas N°053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061 y la 062/25 y se toma conocimiento de la Comunicación N°015/25. A Comisión de Hacienda.

Dictamen de Comisión

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

• Proyecto de Ordenanza “Superficie área de servicio”. Aprobado por unanimidad.