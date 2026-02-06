HCD El Hoyo aporbo construccion de viviendas para damnificados y donacion por emergencia ignea

El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó a cabo hoy por la mañana una sesión extraordinaria con la presencia de todos los concejales, donde ratificó el convenio con la Provincia del Chubut para la construcción de 13 viviendas para familias damnificadas por los incendios de enero de 2026, con una inversión provincial de $596.284.065 y ejecución a cargo del municipio. También aprobó la aceptación de una donación de más de 3 millones de pesos destinada a afrontar gastos operativos por la emergencia ígnea.

El Concejo Deliberante ratificó el convenio firmado el 29 de enero entre la Provincia del Chubut y la Municipalidad para la construcción de 13 viviendas destinadas a familias damnificadas por los incendios forestales de enero de 2026, ocurridos tras declararse riesgo de incendio “extremo” en la zona de Puerto Patriada. El acuerdo, enmarcado en la Emergencia Ígnea, ambiental, sanitaria, económica, social, turística y habitacional, prevé una inversión provincial de $596.284.065, con ejecución a cargo del municipio en un plazo de 90 días corridos, bajo la supervisión del Instituto Provincial de la Vivienda.

También los ediles aceptaron una donación de $3.333.333,33 de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), destinada a cubrir gastos operativos por la emergencia ígnea, y autorizaron al Departamento Ejecutivo Municipal a crear las partidas presupuestarias correspondientes.

Proyectos de Ordenanza:

-Ratificar convenio entre la provincia de Chubut y la Municipalidad de El Hoyo. Aprobado por unanimidad.

-Aceptar donación de la Asociación Personal Empleados Legislativos. Aprobado por unanimidad.