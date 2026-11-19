En el marco del 20° aniversario del Área Natural Protegida, brindaron disertaciones en escuelas de Costa de Lepá, Gualjaina y Paso del Sapo.

En el marco del 20º aniversario de creación del Área Natural Protegida, guardafaunas realizaron tres disertaciones en establecimientos educativos de Costa de Lepá, Gualjaina y Paso del Sapo, promoviendo el conocimiento y la valoración del patrimonio natural de la región.

El próximo 6 de diciembre, el Área Natural Protegida (ANP) Piedra Parada celebra 20 años de su creación y, desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, ya se están desarrollando distintas actividades a modo de celebración y puesta en valor del área.

En ese marco, se desarrolló un ciclo de disertaciones destinadas a estudiantes de escuelas rurales cercanas, con el objetivo de acercar conocimientos sobre el área, su riqueza natural y la importancia de su conservación.

Las jornadas se llevaron adelante en la Escuela N° 99 de Costa de Lepá, la Escuela N° 134 de Gualjaina y la Escuela N° 134 “Marcelo Eliseo Duflós” de Paso del Sapo, esta última con orientación agroambiental.

Las primeras dos presentaciones estuvieron a cargo de los guardafaunas Eraldo Campos, Mario Flores y Adrián Balercia, quienes compartieron exposiciones y material audiovisual durante aproximadamente 40 minutos. Posteriormente, se generaron espacios de intercambio con los alumnos, que permitieron enriquecer las jornadas a través de preguntas y experiencias compartidas.

La tercera disertación fue brindada por las guardafaunas Florencia Torrisi y Fátima Jones, completando así el ciclo de encuentros previsto para conmemorar el aniversario.

20 años protegiendo el patrimonio natural de Chubut

El Área Natural Protegida Piedra Parada fue creada un 6 de diciembre del 2006 y constituye uno de los espacios de mayor valor geológico, paisajístico y natural de la provincia. Ubicada en el valle medio del Río Chubut, se destaca por sus formaciones rocosas, su riqueza paleontológica y arqueológica, y los ambientes naturales que resguarda.

A través de estas actividades, el Gobierno del Chubut, mediante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, continúa fortaleciendo las acciones de educación ambiental y concientización, promoviendo el vínculo de las comunidades con las áreas protegidas y el compromiso de las nuevas generaciones con la conservación del patrimonio natural y cultural.



