Golpe histórico al narcotráfico: la Policía del Chubut secuestró más de 60 kilos de cocaína

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó el exitoso operativo interjurisdiccional encabezado por la Policía del Chubut, que, tras una investigación de más de un año, permitió desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, con ramificaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante los procedimientos, los agentes incautaron cocaína de máxima pureza, drogas sintéticas y otros elementos de interés para la causa. “Así como hacemos público este procedimiento, vamos a hacer lo mismo con el avance de la causa, porque las condenas tienen que ser ejemplificadoras y estos delincuentes tienen que pudrirse en la cárcel”, expresó el mandatario. Además, anunció una importante inversión en videovigilancia para Comodoro Rivadavia y la incorporación de más de un centenar de patrulleros para fortalecer las tareas preventivas.

En el marco de una investigación de más de un año llevada adelante por la Policía del Chubut, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó los procedimientos que permitieron secuestrar más de 60 kilos de cocaína de máxima pureza y desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico, con ramificaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, el mandatario brindó una conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Comodoro Rivadavia, donde puso de relieve el accionar de la Policía provincial y el trabajo articulado con fuerzas federales, que permitió concretar uno de los procedimientos más importantes contra el narcotráfico registrados en la ciudad.

Golpe al delito en Comodoro Rivadavia

“Después de mucho tiempo de padecer una realidad compleja y difícil en Comodoro Rivadavia, donde hay nombres de familias muy conocidas, como los Nieves, los Vera y los Alcaina, que reiteradamente cometen delitos ligados a las drogas y asesinatos de los más crueles, donde muchas veces son víctimas vecinos que no tienen nada que ver, este secuestro de droga está directamente relacionado con lo mismo, incluso con ramificaciones que llegan a Buenos Aires y La Plata”, expresó Torres.

Investigación y avances contra el narcotráfico

“Por este motivo se pudo avanzar de manera interjurisdiccional y muy bien”, remarcó el titular del Ejecutivo, y agregó: “Muchas veces fui crítico de los tiempos de la Justicia cuando se dilataron investigaciones o se impidieron allanamientos necesarios, pero en este caso hay que reconocer que, con el nuevo Código, se está trabajando bien, de manera interjurisdiccional, y que nuestra Policía logró un nivel de investigación para destacar”.

“Estamos hablando de 60 kilos de cocaína, de más de 2 mil millones de pesos en el valor de esta droga, y el hecho de haber llegado a esta banda nos permite avanzar todavía más, porque esa droga ya no llega a Comodoro Rivadavia y no envenena a los más chicos”, expresó el Gobernador.

Asimismo, recordó que “tiempo atrás, en este mismo lugar, repasamos condenas que eran de 30 o 40 años en una primera instancia, que terminaron siendo de tan solo seis años, y eso no puede pasar”.

“Por eso apelamos a la necesidad de juzgar a todos por igual, desde el jefe de la banda hasta el que hace de ‘campana’, porque esa es la única forma de erradicar definitivamente a estos delincuentes de la ciudad y de la provincia”, sostuvo.

“Vamos a seguir la causa en la Justicia”

Por otra parte, Torres destacó el trabajo de los efectivos provinciales y aseguró que “nuestra Policía demostró que está a la altura de las circunstancias. Se hizo una investigación como corresponde, se logró incautar una cantidad importante de cocaína y de otras drogas peligrosas, y en el marco de esta investigación no solamente vamos a seguir trabajando de la misma manera, sino que también vamos a seguir el proceso judicial”.

En ese sentido, advirtió que “de la misma forma en la que hacemos público un procedimiento como este, vamos a hacer público el avance de la causa, porque las condenas tienen que ser ejemplificadoras”.

“Estos delincuentes tienen que ingresar y pudrirse en la cárcel, como corresponde”, manifestó el titular del Ejecutivo, y remarcó que “el debate que tenemos que dar como sociedad tiene que ver con una Policía que arriesga su vida, porque el procedimiento puede ser perfecto, pero no hay nada más frustrante que detener a un delincuente y que en menos de un año quede suelto”.

Más cámaras, patrulleros e inversión en videovigilancia

En otro tramo de la conferencia, el Gobernador anunció nuevas inversiones destinadas a fortalecer la seguridad y las tareas de prevención del delito en Comodoro Rivadavia.

“En dos semanas vamos a realizar una inversión muy importante en materia de videovigilancia en Comodoro Rivadavia, y se va a invitar a todos los ciudadanos que quieran incorporarse a esta red de seguridad”, adelantó Torres, y confirmó que “también se van a poner a disposición más de cien patrulleros”.

“Ninguna inversión tiene sentido para atrapar a un delincuente si al poco tiempo sale. El garantismo judicial justifica al criminal, y tuvimos muchos casos vía habeas corpus donde a muchos de estos delincuentes se los dejó salir y después se escaparon, obligándonos incluso a intervenir de manera absurda en algunas alcaidías por ‘caprichos’ de asesinos, narcotraficantes y ladrones”, cuestionó el mandatario.

Finalmente, sostuvo que “este es un debate que va más allá de cualquier código y del cual la sociedad tiene que participar, porque nuestra Policía pone en riesgo su vida para detener a estos delincuentes, a los que la Justicia tiene que dejar presos”.

Exitoso operativo interjurisdiccional

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó la magnitud del procedimiento y el trabajo de investigación desarrollado por la Policía del Chubut durante más de un año.

“Este trabajo diario es silencioso y constante, y da sus resultados”, expresó el funcionario, y agregó que “con menos recursos que otras fuerzas, pero con el amor propio que solo tiene la Policía de la provincia del Chubut, se hizo una investigación que permitió desbaratar una banda que operaba no solo proveyendo droga (cocaína y droga sintética) a Comodoro Rivadavia, sino también a gran parte del país”.

En ese marco, Iturrioz puso en valor la articulación con otras fuerzas de seguridad y destacó “la colaboración de la División Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina con asiento en el puerto de La Plata, porque nos prestó una colaboración fundamental para poder trabajar en la provincia de Buenos Aires”.

“No tenemos registro de que nunca antes se hayan secuestrado en Comodoro más de 60 kilos de cocaína de máxima pureza y drogas sintéticas”, indicó el ministro, quien calificó el procedimiento como “sumamente exitoso” y remarcó que permitió “desbaratar una banda que nutría de sustancias psicoactivas a jóvenes comodorenses”.

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