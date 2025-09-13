Funcionarios y concejales de toda la región se capacitarán en El Hoyo

El Hoyo será sede de las XIV Jornadas de Desarrollo Local, un encuentro de formación destinado a funcionarios, concejales, mandos medios municipales e integrantes de la comunidad vinculados a la gestión local.

La actividad se desarrollará el 13 y 14 de noviembre, organizada por el Centro de Investigaciones Municipales Aplicadas (CIMA), la Fundación Konrad Adenauer, el Municipio de El Hoyo y el Concejo Deliberante local.

En esta edición, se abordarán temáticas como Gestión Municipal, Presupuesto, Comunicación no verbal e institucional, Identidad Municipal, Desarrollo Económico Local y Técnica Legislativa.

Las disertaciones y talleres estarán a cargo de reconocidos especialistas: Eduardo Arraiza, Dino Paoletta, Emilio Camporini, Gabriel Curi, Enzo Paoletta y Andrés Ombrosi.

https://forms.gle/b2NZTRHQFoaEKYeg8 La inscripción es gratuita y quienes participen recibirán certificados de asistencia. Las personas interesadas podrán registrarse a través del formulario disponible en: