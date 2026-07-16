Fortalecimiento institucional: Personal municipal de El Hoyo recibió ropa de trabajo

Operarios de Planta y personal contratado del municipio recibieron borcegos, camperas y mamelucos para el desarrollo de sus tareas diarias.

La entrega alcanzó a trabajadores del Corralón Municipal, Ambiente, Espacios Verdes, Aserradero, la Planta de Tratamiento Cloacal, recolección y el vertedero.

La provisión de estos elementos busca que cada trabajador cuente con la protección adecuada según el sector en el que se desempeña.

Se prevé continuar ampliando la entrega de insumos de trabajo en los próximos meses, con el objetivo de generar un espacio seguro en cada sector.