Formación Profesional: comienzan las charlas informativas e inscripciones en toda la provincia



Más de 200 propuestas formativas se ponen en marcha en los Centros de Formación Profesional, con presencia territorial en distintas localidades del Chubut.



En el marco del inicio del ciclo lectivo de la Formación Profesional, el Gobierno del Chubut por intermedio del Ministerio de Educación informa a la comunidad que ya se encuentran en marcha las instancias de charlas informativas e inscripciones en los distintos Centros de Formación Profesional (CFP), con una oferta que supera las 200 propuestas distribuidas en todo el territorio provincial.



El pasado 13 de febrero dio inicio el proceso en el Centro de Formación Profesional N° 655 de Esquel, y ya se desarrollan también las instancias de charla e inscripción en el Centro de Formación Profesional N° 654 de Gaiman (con anexo en Dolavon), el Centro de Formación Profesional N° 656 de Epuyén (con sedes en El Maitén y Cushamen) y el Centro de Formación Profesional N° 661 de Sarmiento.



Además, hoy lunes 23 de febrero inician las actividades en el Centro de Formación Profesional N° 650 de Rawson; el Centro de Formación Profesional N° 651 de Puerto Madryn (con Anexo I); el Centro de Formación Profesional N° 652 de Comodoro Rivadavia; el Centro de Formación Profesional N° 653 de Trelew (con Anexo I); el Centro de Formación Profesional N° 658 de Río Mayo; y el Centro de Formación Profesional N° 659 de José de San Martín.



Sedes y contactos



A fin de facilitar el acceso a la información, se detallan los datos de contacto actualizados:



CFP 650 – Mariano Moreno 249, Rawson – cfp650@chubut.edu.ar

CFP 651 – Rosales N° 695, Puerto Madryn (Anexo I: Comodoro Martín Rivadavia N° 750) – cfp651@chubut.edu.ar

CFP 652 – Libertad 806, Comodoro Rivadavia – cfp652@chubut.edu.ar

CFP 653 – Rivadavia Norte N° 192, Trelew (Anexo I: Trevelin Norte N° 736) – cfp653@chubut.edu.ar

CFP 654 – Julio A. Roca N° 284, Gaiman (Anexo: Av. 28 de Julio N° 345, Dolavon) – cfp654@chubut.edu.ar

CFP 655 – Chacabuco 1036, Esquel – cfp655@chubut.edu.ar

CFP 656 – Las Codornices 66, Epuyén (sedes en El Maitén y Cushamen) – cfp656@chubut.edu.ar

CFP 658 – 9 de Julio N° 768, Río Mayo – cfp658@chubut.edu.ar

CFP 659 – Pasaje Orkeke N° 70, José de San Martín – cfp659@chubut.edu.ar

CFP 661 – Gral. Roca N° 758, Sarmiento – cfp661@chubut.edu.ar



La propuesta formativa alcanza a las localidades de Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew, Gaiman, Esquel, Epuyén, Lago Puelo, Río Mayo, José de San Martín, Trevelin y Sarmiento, garantizando una cobertura amplia y federal.



Estas instancias buscan acercar la Formación Profesional a la comunidad, promoviendo la capacitación y actualización laboral en múltiples áreas, fortaleciendo la empleabilidad y acompañando el desarrollo productivo de cada región de la provincia.