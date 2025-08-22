Fiscalia Lago Puelo: Condenas por juicios abreviados

En lo que va del año, la Fiscalía de Lago Puelo ha logrado varias condenas a través de juicios abreviados, un mecanismo que permite a las partes llegar a un acuerdo para acortar los procesos judiciales. La mayoría de estas sentencias impusieron penas de prisión efectiva, mientras que una de ellas culminó con una suspensión de juicio a prueba.

Penas de prisión efectiva

Entre los casos resueltos, destacan varias condenas que resultaron en prisión de cumplimiento efectivo. Este tipo de pena implica que el condenado debe cumplir su sentencia en un establecimiento penitenciario.

Jonathan Carrasco fue condenado a un año de prisión por el delito de amenazas simples contra dos damnificados.

Franco Gabriel Leguiza Fernández recibió una pena de cuatro años de prisión por una serie de delitos, incluyendo lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, amenazas simples, violación de domicilio y atentado a la autoridad.

Nicolás Garibaldi fue sentenciado a cinco años de prisión por múltiples delitos en contexto de violencia de género, entre ellos lesiones leves agravadas por el vínculo, abuso sexual simple y privación ilegítima de la libertad.

Félix Omar Zúñiga fue condenado a un año de prisión por los delitos de lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas.

Pena condicional y suspensión de juicio a prueba

Además de las condenas efectivas, la Fiscalía resolvió otros casos con penas alternativas.