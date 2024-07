Finalmente colapsó el muelle del Parque Nacional Lago Puelo

Estaba clausurado desde hace diez años y su derrumbe se produjo en la tarde del jueves. Ahora apuntan a acelerar los tiempos de una licitación que duerme en la administración central del organismo a la espera de financiamiento internacional.



Sobre el hecho, el guardaparque Mauricio Berardi explicó esta mañana que “el derrumbe de buena parte de la estructura se produjo ayer a las 18.30” y que “no generó inconvenientes de ningún tipo a los turistas y lugareños que estaban en los alrededores”.

Con todo, una lancha de Parque Nacionales que estaba amarrada al espigón fue arrastrada, se llenó de agua y terminó dando vuelta campana. A primera hora del viernes llegó desde San Carlos de Bariloche una delegación de la Prefectura Naval Argentina, cuyos buzos ayudaron al rescate de la embarcación. Del operativo también participaron los bomberos voluntarios de Lago Puelo y una máquina del municipio.

Berardi reflejó que “el sector ese no estaba siendo utilizado porque estaba clausurado para el público y para el uso de embarcaciones deportivas por el riesgo de derrumbe que había y que lamentablemente ocurrió. Tampoco hubo derrames de líquidos de la embarcación, ya que tiene un tanque cerrado herméticamente”.

Acerca de la reconstrucción del muelle, el vocero recordó “hay un proyecto que ya lleva varios años, con un presupuesto varias veces millonario, con financiamiento del Banco Mundial, y con un sistema constructivo diferente, incluyendo una dársena en forma de L que resiste los embates del viento, una escollera de piedras, piso de cemento y embarcaderos flotantes para los diferentes niveles del lago. Esperemos que en los próximos meses haya novedades y se pueda comenzar con la obra”, remarcó.

No obstante, el guardaparque precisó que el proyecto “no contempla la rampa para un futuro transbordador”, destinado al traslado de vehículos para el caso que se habilite el paso binacional con Chile.

De igual manera, precisó que “teníamos la expectativa de llegar con la demolición controlada del muelle antes, pero lamentablemente se demoró más de lo esperado. El proyecto tuvo un llamado a licitación en 2016, pero quedó desierto. Luego hubo otros intentos y ahora finalmente creemos estar cerca de poder avanzar en su concreción”.

Acerca de la presencia de turistas en el Parque Nacional Lago Puelo por las vacaciones de invierno, Mauricio Berardi reiteró que “de forma inmediata se instrumentarán otras medidas de seguridad, en función que lamentablemente la gente suele no respetar la cartelería y tanto nosotros como el personal de Prefectura estamos permanentemente sacando gente de la zona, ya que igual entraban a tomar fotografías”.

Cabe recordar que la obra fue ejecutada por la empresa Ramasco S.A. (con sede en Neuquén) e inaugurada el 4 de septiembre de 2013 por el entonces ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, junto a los gobernadores del Chubut, Martín Buzzi, y de Río Negro, Alberto Wereltineck, “con una inversión total de 6.2 millones de pesos”.

Apenas dos años después, además de las fallas propias en la construcción, la presencia de una bacteria endémica que provocó el deterioro prematuro de los elementos metálicos que sostienen la infraestructura del muelle, desembocaron en la clausura del espigón.

Según detalló entonces un informe técnico del Centro Regional de Investigación y Desarrollo Científico Tecnológico, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, “los resultados obtenidos confirman la existencia de un sistema complejo de pH neutro formado por bacterias que oxidan el hierro y el manganeso en el lugar”.