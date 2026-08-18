Finalizó la primera Diplomatura Universitaria en Gestión de Turismo de Reuniones del país

La propuesta de la Sede Andina de la UNRN y el Bariloche Bureau fue completada por 39 personas. La formación contó con especialistas y referentes del sector de distintos puntos de la Argentina.

Bariloche, 18 de agosto de 2026.- La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y el Bariloche Bureau celebraron la finalización de la primera cohorte de la Diplomatura Universitaria en Gestión de Turismo de Reuniones. Gran parte del grupo de 39 personas que completaron el trayecto formativo recibieron sus diplomas durante un acto realizado en Bariloche.

Se trata de la primera Diplomatura Universitaria del país dedicada específicamente a esta temática. La propuesta fue desarrollada conjuntamente por la Escuela de Economía, Administración y Turismo y la Subsecretaría de Extensión de la Sede Andina de la UNRN, junto con el Bariloche Bureau.

Participaron de la entrega de diplomas el secretario de Docencia y Vida Estudiantil de la Sede Andina, Mariano Costa; el coordinador de la diplomatura, Sebastián Di Nardo; y Lucila Boero, en representación del Bariloche Bureau.

“El turismo de reuniones es una de las actividades que permite diversificar los servicios que brindan la ciudad y la región, y responde a una demanda tanto del sector privado como del público”, expresó Costa. En ese sentido, señaló que “el desafío era formar recursos humanos capaces de brindar esos servicios. Estamos orgullosos de que la comunidad confíe en la Universidad y nos delegue esta formación”.

La diplomatura se dictó de manera virtual, con una carga horaria de 120 horas distribuidas en 30 semanas y 60 encuentros. Su plantel docente estuvo integrado por especialistas en las diferentes áreas abordadas y por referentes del turismo de reuniones de distintos puntos del país.

Durante la cursada se brindaron herramientas para la planificación y gestión de reuniones, congresos, viajes de incentivo, exposiciones, eventos deportivos y bodas de destino. La formación incorporó también criterios de sostenibilidad, responsabilidad social, innovación y fortalecimiento de las economías locales.

La propuesta buscó formar perfiles capaces de integrar conocimientos técnicos con habilidades vinculadas con la escucha, el liderazgo, la creatividad, la articulación de equipos y la construcción de redes. Estos aspectos resultan centrales en una actividad orientada a generar experiencias, encuentros y vínculos entre personas e instituciones.

El turismo de reuniones constituye un sector estratégico por su capacidad para diversificar la oferta turística, generar empleo y contribuir a reducir la estacionalidad. La finalización de esta primera cohorte representa, además, un nuevo resultado de la articulación entre la Universidad y el sector turístico para responder mediante la formación a necesidades concretas del territorio.