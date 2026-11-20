Finalizamos una nueva obra de agua en El Pedregoso

Continuamos trabajando para optimizar el servicio de agua antes de la temporada de verano. En esta oportunidad ampliamos el servicio a siete familias más.

En uno de los callejones cercanos al SUM de El Pedregoso, realizamos un trabajo de zanjeo e instalación de unos 200 metros de caños, que permitirá el acceso al agua corriente a más vecinos de la localidad.

De esta forma, las familias quedan a la espera de la conexión final, lo que les brindará acceso continuo al servicio de red después de 20 años de espera.

Asimismo, continúan las acciones tendientes a la conexión de nuevas perforaciones para poder llevar más caudal en distintos sectores de la localidad donde el suministro desciende, principalmente en temporada de verano.

Estas obras permiten mejorar el servicio y optimizar la presión de agua para fortalecer el sistema de distribución en El Pedregoso.

Trabajamos junto a la Dirección General de Servicios Públicos (DGSP)