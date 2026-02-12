Feriado de Carnaval: el Banco del Chubut operará a través de sus canales digitales

Con motivo de los feriados nacionales por Carnaval, el Banco del Chubut informa que los días lunes 16 y martes 17 de febrero no habrá atención al público en sucursales. Durante ambas jornadas, la operatoria bancaria se concentrará exclusivamente en los canales electrónicos, que funcionarán con normalidad en todo el territorio provincial.



Durante el feriado, los clientes podrán realizar sus operaciones habituales a través de AppBCH y Home Banking, desde donde es posible pagar servicios, efectuar transferencias, consultar movimientos de cuenta y descargar resúmenes. Asimismo, mediante App Patagonia 365, se podrá consultar saldo y disponible, descargar el último resumen, gestionar el PIN para créditos automáticos por cajeros y realizar denuncias por extravío.

Además, se encuentra disponible el Bot Patagonia 365 a través del número +54 9 280 469 1460, que permite consultar saldo y disponible de la tarjeta de manera ágil. Las billeteras virtuales, como Google Wallet y Modo, continuarán operando con normalidad, al igual que las compras en comercios mediante tarjeta de débito y crédito Patagonia 365.

Durante estos días, los clientes también podrán retirar efectivo en cajeros automáticos y en comercios adheridos.

Desde el Banco del Chubut se recomienda a la comunidad organizar con anticipación trámites, pagos y compras, especialmente aquellos con vencimientos cercanos, y recordar que la entidad pone a disposición una amplia red de canales digitales para asegurar la continuidad de los servicios bancarios, aun durante los feriados. #