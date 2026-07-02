Familia de Epuyén perdió por segunda vez en el año su vivienda

Se trata de una vivienda construida por el gobierno del Chubut, en el marco de la reconstrucción tras los incendios forestales que afectaron a muchas familias. La misma fue entregada recientemente, a una familia del sector La Angostura, en paraje Pedregoso, en el ejido de Epuyen. Una vez mas las llamas consumieron la vivienda, aún no se confirma oficialmente el origen del fuego.

El siniestro igneo, conmociono a la familia afectada y a vecinos.La vivienda formaba parte del programa habitacional anunciado por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, quien encabezó semanas atrás la entrega de las primeras unidades destinadas a vecinos que habían perdido sus hogares durante los incendios forestales que afectaron a Epuyén y otros sectores de la Comarca Andina. Las casas fueron construidas con financiamiento provincial, mano de obra local y materiales ignífugos, dentro de un plan que contempla la construcción de decenas de soluciones habitacionales para las familias damnificadas.