FAA! El festival de estudiantes que ya es un hito en El Bolsón

El Festival Artístico Audiovisual FAA!, organizado por estudiantes de la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro, tuvo una nueva edición en El Bolsón. Durante cuatro días se realizaron proyecciones, talleres, charlas y espacios de intercambio entre profesionales del campo audiovisual y la comunidad local.

El festival comenzó con una fiesta de apertura que musicalizaron The bike cook band, Despierta caracol y Wally, tres bandas de la Comarca Andina. Luego, se invitó a la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a participar con una muestra que contó con dos largometrajes invitados y una sección de festivales: Funcinema, Festival Cine a la Vista y el grupo Nómadas Comunicación.

En las charlas los referentes fueron Ulises Rodríguez, periodista y productor audiovisual, cronista de las revistas DAC y Escribiendo cine; Fermín Valeros, artista y animador 3D; Iván Rivelli, artista sonoro y docente, y Laura Citarella, productora de El Pampero Cine y directora.

El FAA! 2022 concluyó con la entrega de premios en la que resultaron ganadoras en primer lugar «Toy complicado» de Joaquín Soto (UNRN), en segundo lugar “Magma” de Sol Suárez (IUPA) y en tercer lugar “Deleite” de Cloe Santamaría y Leandro Peiretti (UNRN). También, por primera vez, se entregaron menciones a mejor director/a, guión, fotografía, montaje, sonido y arte, en una gala conducida por el dúo de clown e improvisación Aguerridos.

Todas las actividades se realizaron a sala llena y con alto nivel de participación, tanto de la comunidad universitaria como local.

En palabras de sus protagonistas

“El FAA! surgió hace más de 7 años. Este evento no solo se conformó como un espacio de formación, humana y profesional, para los que participábamos en la organización o como espectadores, sino que terminó consolidándose como un evento de gran relevancia dentro de nuestra ciudad, generando espacios a los que de otra manera no podíamos acceder (la ciudad de El Bolsón no tiene un cine propio). El equipo del FAA! es un generador de ideas y soluciones a nuestras propias necesidades. Somos creadores de nuestras realidades y oportunidades”. Samanta Onnainty (directora artística del festival)

“Sostener y promover estos espacios de exhibición y distribución es muy importante para la industria audiovisual, pero que nazca desde el núcleo de la Universidad tiene mucho más peso porque quiere decir que los estudiantes transitan y ejercen una práctica profesional de calidad que depende 100% de la proyección, organización, gestión y ejecución de los mismos estudiantes. Personalmente celebro año tras año los logros de la organización, este año pudimos ser reconocidos a nivel provincial, el año que viene iremos por más”. Camila Jaldo (productora).

“Otro año más de este festival que no deja de superarse. Nace de la necesidad de mostrarnos, de encontrarnos y celebrar todo el esfuerzo que hacemos durante el año. Gracias a la universidad pública por brindarnos el espacio y acompañarnos estos 4 años”. Marcos Argel (productor).

“El FAA es un festival autogestivo de les pibis de LDAA, explotado de buen cine y arte para la comunidad. Estudiantes manijas haciendo todo a pulmón, puro amor y aprendizaje”. Iñaki Bonelli (estudiante y codirector de uno de los cortos ganadores)

El FAA! es un festival que organizan las y los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual de la UNRN Sede Andina desde 2016. En el festival, además de exponer los trabajos audiovisuales, fotografías, dibujos, maquetas o instalaciones realizadas en la carrera, se convoca a realizadores y realizadoras de la patagonia y del país a presentar sus producciones. Luego de tantos años y crecimiento, el festival mantiene su esencia como actividad de Extensión de la UNRN Sede Andina como puesta en común de los saberes académicos y la comunidad local.

(Fuente. UNRN)