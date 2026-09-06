Extinguen quema descontrolada en Paraje Pedregoso

Este sábado, minutos antes de las 17 horas , bomberos voluntarios de El Hoyo intervinieron en una quema descontrolada en paraje El Pedregoso.

Segun lo informado BV asistio al lugar con dos móviles, al arribar la propietaria junto a su hijo y vecinos estaban tratando de contener el fuego, procediendo los voluntarios a realizar ataque directo para evitar su propagación, y posteriormente se realizan tareas de enfriamiento de la superficie afectada.

Tambien aportaron su intervención en el lugar personal policial y efectivos del GRIM.

La propietaria de la chacra, agradecio por redes sociales el rapido accionar de bomberos en la extinción del fuego y la tarea de la policia; tambien se encargo de destacar la contención humana brindada ante la situación vivida.