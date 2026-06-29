Extienden hasta el 7 de julio el plazo de inscripción al segundo llamado de las Residencias del Equipo de Salud

La convocatoria está dirigida a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país, quienes pueden anotarse escribiendo al correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com. El examen se tomará de manera presencial el 27 de julio, en tres sedes habilitadas: Rawson, Comodoro Rivadavia y la ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Salud, informa que se extendió hasta el martes 7 de julio próximo el plazo para inscribirse al 2° llamado a concurso para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026”, que están dirigidas a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país.

Los interesados en participar pueden anotarse escribiendo al correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com

Hospitales y especialidades

Las especialidades que se cursarán en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento, son: Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos, Psiquiatría y Diagnóstico por Imágenes (Residencias Médicas); Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, de Adultos y Pediátricos; y Bioquímica.

Beneficios

A la hora de realizar este llamado, la Secretaría de Salud provincial destacó los beneficios que recibirán los profesionales que se formen como especialistas en Chubut: espacios formativos con reconocimiento y acreditación por parte del Ministerio de Salud de la Nación; condiciones de cursada y de trabajo acordes a las normativas actuales y adecuadas para la capacitación en servicio; inserción laboral asegurada una vez finalizada la residencia (reserva del cargo); y reconocimiento de la antigüedad al momento del pase a planta, lo cual representa una mayor categoría en la carrera sanitaria.

Además, serán garantizados también todos los beneficios sociales (obra social, jubilación, ART y seguros de vida, adicional por vivienda).

Inscripción

La inscripción al concurso, que abrió el pasado 10 de junio y se extenderá hasta el 7 de julio, se podrá realizar escribiendo al correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com

La documentación que se solicita como así también otra información importante (cronograma, requisitos, especialidades, sedes y bibliografía), se encuentran disponibles en la sección “Residencias del Equipo de Salud”, en la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8

Examen y entrevistas

Asimismo, el examen se tomará de manera presencial el día lunes 27 de julio, en tres sedes habilitadas: Rawson, Comodoro Rivadavia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En Rawson se desarrollará en el Tribunal de Cuentas de la provincia; en Comodoro Rivadavia, en instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB); y en CABA, en el edificio de la Casa del Chubut.

Luego de ello, las entrevistas personales a los postulantes se llevarán a cabo de manera online, en días y horarios a confirmar.

A su vez, el ingreso de los nuevos residentes está previsto para el lunes 1° de septiembre próximo.

25 nuevos residentes

Cabe destacar que tras aprobar el examen correspondiente al primer llamado a concurso de las “Residencias del Equipo de Salud 2026”, el lunes 1° de junio pasado 25 profesionales médicos y de otras disciplinas de la salud ya comenzaron a formarse como especialistas en los hospitales cabecera de la provincia.

Más información

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud de la Secretaría de Salud del Chubut, sito en calle Luis Costa N° 10 (Edificio de CORFO) de Rawson, al teléfono (0280) 4484125, interno 168; o el correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com

También pueden consultar la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8

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