Exitoso balance del fin de semana extra largo en Lago Puelo

El Festival del Alfajor Patagónico no sólo fue exitoso para los productores que vendieron hasta quedarse sin stock, sino también para el resto de la economía local.

Con una ocupación de más del 90% durante toda Semana Santa, desde la Dirección de Turismo del Municipio de Lago Puelo manifestaron que los prestadores trabajaron muy bien, superando en muchos casos sus expectativas.

Así mismo desde esa cartera municipal indicaron que durante la temporada alta en verano, los visitantes se quedaron alrededor de tres días en promedio, “pero en esta ocasión con un fin de semana extra largo, el turista eligió quedarse, en la mayoría de los casos, los seis días en Lago Puelo y la Comarca no sólo por las actividades al aire libre (trekking, cabalgatas, kayak, rappel, excursiones lacustres etc) si no también gracias a los eventos gastronómicos con espectáculos en vivo con entrada libre y gratuita que propuso el municipio puelense, como fue el Festival del Alfajor Patagónico y los Festejos por el Aniversario 96° de Lago Puelo.”

Detallaron que la afluencia turística llegó principalmente de las ciudades y localidades de la costa chubutense y de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Buenos Aires y otros lugares del país.

No sólo se cumplió el objetivo de recibir visitantes y movilizar la economía local, sino también reivindicar a los alfajoreros y productores locales y de otras zonas (50 marcas de todo el país) con un producto bien argentino, pero al ser locales la versión patagónica y cordillerana fue la más elegida.

El público presente durante el festival se hizo eco de esta reivindicación a la pastelería dedicada al sabor regional, eligiendo frutos silvestres como las estrellas de esta edición: la Murra y la Rosa Mosqueta, pero también los gustos clásicos infaltables como el chocolate, el dulce de leche y tantas otras opciones.

El movimiento de gente en todo el pueblo dejó un excelente balance del fin de semana largo.