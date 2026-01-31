Exitosa segunda noche de la 38° Fiesta Nacional de la Fruta Fina Solidaria



Con una jornada que se caracterizó por tener un escenario con presencia exclusiva de artistas locales y regionales, El Hoyo transitó un nuevo día con el acompañamiento de miles de vecinos y turistas que apoyaron este evento solidario.

El día empezó temprano con el tradicional torneo de beach newcom, que continuará hoy por la mañana, y el concurso de hacheros y hacheras con premios superiores a un millón de pesos.

Sobre el escenario, el maitenero Yoel Hernández tocó un nuevo tema en solidaridad a los damnificados por el incendio. La localidad de El Hoyo dijo presente en el repertorio musical con «Aunque pase el tiempo».

Completaron la grilla del día: Folkeados, Los Patagónicos, Ballet Fogón del Sur, Yoselin Cayú, Ballet El Renacer, Nelson Ávalos, La Roca, Fátima y la Fuerza Sureña, Rauly Carabajal y La 24/7 del Sur.

Además se entregaron los premios del concurso de hacheros. El primer puesto para hacheras fue para Andrea Henriquez, 2° Nancy Monsalbe y 3° Milagros Henríquez. El primer premio de hacheros fue para Daniel Monsalbe, 2° Antonio Oyarzo y 3° José Quijada.

Además, los hoyenses continuaron disfrutando en la noche de los típicos puestos de gastronomía, artesanías, sorteos, actividades y los juegos inflables para los más chicos.